Video-Tagesbuch aus dem ERCI-Trainingslager (Teil 7): Interview und Abschlussfazit mit Johannes Krauß

Wie bereits in den vergangenen Jahren absolviert der ERC Ingolstadt auch diesmal sein Trainingslager in Latsch (Südtirol). Dabei stehen für die Panther-Profis neben zahlreichen Trainings auf dem Eis auch Übungseinheiten mit Athletik- und Fitnesstrainer Kán Liebscher im Fußballstadion auf dem Programm. Ebenfalls vor Ort ist unser Sportredakteur Dirk Sing, der unter anderem in einem Video-Tagebuch ausführlich rund um die Truppe von Headcoach Mark French berichtet.

Im siebten und letzten Teil kommt Panther-Stürmer Johannes Krauß nach der 4:6-Niederlage im zweiten Spiel des Vinschgau-Cups gegen den HC Pustertal zu Wort. Dabei spricht der 22-Jährige über das vorangegangene Match, seinen Eindruck über das „neue“ Team sowie die Vorfreude auf den anstehenden freien Tag,