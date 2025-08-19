Video-Tagebuch aus dem ERCI-Trainingslager (Teil 1): „Lokalmatador“ Peter Spornberger im Interview

Wie bereits in den vergangenen Jahren absolviert der ERC Ingolstadt auch diesmal sein Trainingslager in Latsch (Südtirol). Dabei stehen für die Panther-Profis neben zahlreichen Trainings auf dem Eis auch Übungseinheiten mit Athletik- und Fitnesstrainer Kan Liebscher im Fußballstadion auf dem Programm. Ebenfalls vor Ort ist unser Sportredakteur Dirk Sing, der unter anderem in einem Video-Tagebuch ausführlich rund um die Truppe von Headcoach Mark French berichten wird.

Im ersten Teil kommt dabei ein echter „Lokalmatador“ zu Wort: Neuzugang Peter Spornberger wurde in Bozen (Südtirol) - nur knapp 60 Minuten von Latsch entfernt - geboren. Im Interview spricht der 26-jährige Verteidiger unter anderem über „Heimatgefühle“, die Vorzüge Südtirols und dessen „schwierige“ Sprache, den Panther-Gegner am Sonntag aus Pustertal sowie den großen Traum von einer Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2026 in seinem Heimatland Italien.