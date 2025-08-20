Video-Tagesbuch aus dem ERCI-Trainingslager (Teil 3): Interview mit Athletik-und Fitnesstrainer Kán Liebscher

Wie bereits in den vergangenen Jahren, absolviert der ERC Ingolstadt auch diesmal sein Trainingslager in Latsch (Südtirol). Dabei stehen für die Panther-Profis neben zahlreichen Trainings auf dem Eis auch Übungseinheiten mit Athletik- und Fitnesstrainer Kán Liebscher im Fußballstadion auf dem Programm. Ebenfalls vor Ort ist unser Sportredakteur Dirk Sing, der unter anderem in einem Video-Tagebuch ausführlich rund um die Truppe von Headcoach Mark French berichten wird.

Im dritten Teil unseres Video-Tagebuchs haben wir uns eben mit dem Thema Athletik, Fitness und Prävention im Eishockey-Sport allgemein beziehungsweise speziell beim ERCI beschäftigt. Im ausführlichen Interview spricht Kán Liebscher unter anderem über die Wichtigkeit dieser Themen, seinen Trainingsplan mit den Panther-Profis in Latsch, den Unterschied in der Arbeit zwischen Football- und Eishockey-Spielern und verrät zudem, warum ein Athletik- und Fitnesscoach auch ein guter Motivator sein muss,