Video-Interview mit dem neuen Athletik- und Fitnesstrainer Kán Liebscher

ERC Ingolstadt:

Video-Tagesbuch aus dem ERCI-Trainingslager (Teil 3): Interview mit Athletik-und Fitnesstrainer Kán Liebscher

Der ERC Ingolstadt absolviert auch in diesem Jahr sein Trainingslager in Latsch (Südtirol). Im dritten Teil unseres Video-Tagebuchs haben wir uns mit dem Athletik- und Fitnesstrainer der Panther, Kán Liebscher, unterhalten.
Von Dirk Sing
    Ein erstklassiger Mann seines Faches: Kán Liebscher, Athletik- und Fitnesstrainer des ERC Ingolstadt.
    Ein erstklassiger Mann seines Faches: Kán Liebscher, Athletik- und Fitnesstrainer des ERC Ingolstadt. Foto: Dirk Sing

    Wie bereits in den vergangenen Jahren, absolviert der ERC Ingolstadt auch diesmal sein Trainingslager in Latsch (Südtirol). Dabei stehen für die Panther-Profis neben zahlreichen Trainings auf dem Eis auch Übungseinheiten mit Athletik- und Fitnesstrainer Kán Liebscher im Fußballstadion auf dem Programm. Ebenfalls vor Ort ist unser Sportredakteur Dirk Sing, der unter anderem in einem Video-Tagebuch ausführlich rund um die Truppe von Headcoach Mark French berichten wird.

    Im dritten Teil unseres Video-Tagebuchs haben wir uns eben mit dem Thema Athletik, Fitness und Prävention im Eishockey-Sport allgemein beziehungsweise speziell beim ERCI beschäftigt. Im ausführlichen Interview spricht Kán Liebscher unter anderem über die Wichtigkeit dieser Themen, seinen Trainingsplan mit den Panther-Profis in Latsch, den Unterschied in der Arbeit zwischen Football- und Eishockey-Spielern und verrät zudem, warum ein Athletik- und Fitnesscoach auch ein guter Motivator sein muss,

