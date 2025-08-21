Icon Menü
Video-Interview mit dem Torwart-Trainer des ERC Ingolstadt, Ilpo Kauhanen

ERC Ingolstadt

Video-Tagebuch aus dem ERCI-Trainingslager (Teil 4): Ilpo Kauhanen - der „Torhüter-Flüsterer“ der Panther

Der ERC Ingolstadt absolviert auch in diesem Jahr sein Trainingslager in Latsch (Südtirol). Im vierten Teil unseres Video-Tagebuchs haben wir uns mit dem Torwart-Trainer der Panther, Ilpo Kauhanen, unterhalten.
Von Dirk Sing
    • |
    • |
    • |
    Pflegt zu seinen Goalies ein erstklassiges Verhältnis: Ingolstadts Torwart-Trainer Ilpo Kauhanen (links), hier im Gespräch mit Devin Williams (rechts).
    Pflegt zu seinen Goalies ein erstklassiges Verhältnis: Ingolstadts Torwart-Trainer Ilpo Kauhanen (links), hier im Gespräch mit Devin Williams (rechts). Foto: Dirk Sing

    Wie bereits in den vergangenen Jahren absolviert der ERC Ingolstadt auch diesmal sein Trainingslager in Latsch (Südtirol). Dabei stehen für die Panther-Profis neben zahlreichen Trainings auf dem Eis auch Übungseinheiten mit Athletik- und Fitnesstrainer Kán Liebscher im Fußballstadion auf dem Programm. Ebenfalls vor Ort ist unser Sportredakteur Dirk Sing, der unter anderem in einem Video-Tagebuch ausführlich rund um die Truppe von Headcoach Mark French berichten wird.

    Im vierten Teil unserer Serie geht es um das Thema Torwart-Training. Im Video-Interview verrät der finnische Goalie-Coach der Panther, Ilpo Kauhanen, welche unterschiedliche Facetten sein Job besitzt, was in seinen Augen einen guten Torhüter-Trainer ausmacht, warum Goalies in der Regel „eigene Menschen“ sind sowie wie sich das Torwart-Spiel in den vergangenen 30 Jahren verändert hat.

