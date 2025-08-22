Icon Menü
Video-Interview mit der Team-Managerin des ERC Ingolstadt, Tanja Duschinger, über ihr großes Aufgaben-Spektrum

ERC Ingolstadt

Video-Tagebuch aus dem ERCI-Trainingslager (Teil 5): Ohne Team-Managerin Tanja Duschinger würde nichts laufen

Der ERC Ingolstadt absolviert auch in diesem Jahr sein Trainingslager in Latsch (Südtirol). Im fünften Teil unseres Video-Tagebuchs haben wir uns mit der Team-Managerin der Panther, Tanja Duschinger, unterhalten.
Von Dirk Sing
    • |
    • |
    • |
    Bei ihr laufen im organisatorischen Bereich auch im Trainingslager alle Fäden zusammen: Tanja Duschinger, Team-Managerin des ERC Ingolstadt.
    Bei ihr laufen im organisatorischen Bereich auch im Trainingslager alle Fäden zusammen: Tanja Duschinger, Team-Managerin des ERC Ingolstadt. Foto: Dirk Sing

    Wie bereits in den vergangenen Jahren absolviert der ERC Ingolstadt auch diesmal sein Trainingslager in Latsch (Südtirol). Dabei stehen für die Panther-Profis neben zahlreichen Trainings auf dem Eis auch Übungseinheiten mit Athletik- und Fitnesstrainer Kán Liebscher im Fußballstadion auf dem Programm. Ebenfalls vor Ort ist unser Sportredakteur Dirk Sing, der unter anderem in einem Video-Tagebuch ausführlich rund um die Truppe von Headcoach Mark French berichten wird.

    Im fünften Teil unserer Serie geht es um die Team-Managerin des ERC Ingolstadt, Tanja Duschinger, die auch in Latsch immer alle Hände voll zu tun hat. Im Video-Interview spricht das „Mädchen für alles“ über ihren großen Aufgaben-Bereich, was diesen Job für sie auszeichnet sowie die emotionale Bindung zu „ihren“ Spielern und Trainern. Was diese wiederum an „ihrer“ Tanja haben, wissen sie freilich ganz genau. Darüber sprechen Daniel Schmölz, Morgan Ellis, Daniel Pietta und Mark French ebenfalls in diesem Video.

