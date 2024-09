Video: Darauf kommt es auf dem Platz des Wittelsbacher Golfclubs bei der Big Green Egg German Challenge an

Bereits zum vierten Mal findet auf dem Platz des Wittelsbacher Golfclubs die Big Green Egg German Challenge statt. Ein Turnier, bei dem junge und aufstrebende Profis Erfahrungen sammeln und sich für die nächsthöheren Events in Europa oder den USA qualifizieren wollen.

Bereits in den zurückliegenden Jahren wurde der „einzigartige Platz“ (so Turnierdirektor Christian Schunck) von den Spielern immer wieder über den grünen Klee gelobt. Doch was macht diesen so besonders? Der Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs, Korbinian Kofler, verrät im Gespräch mit unserem Sportredakteur Dirk Sing das Geheimnis und stellt zugleich drei ausgewählte Spielbahnen etwas genauer vor.