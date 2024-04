Schulteams haben viel Spaß bei der Neuburger Volleyball-Stadtmeisterschaft

Bei der 27. Stadtschulmeisterschaft im Volleyball kann sich der Veranstalter TSV Neuburg über eine Rekordbeteiligung freuen. 43 Teams aus sechs Schulen sind am Start.

Bereits zum 27. Mal trafen sich Schülerinnen und Schüler aus den Neuburger Schulen unter dem Motto „Sport verbindet – schafft Kontakte“ in der Mehrfachhalle am Volksfestplatz, um bei der Stadtmeisterschaft gemeinsam Volleyball zu spielen. 43 Teams aus sechs Schulen sorgten dabei für eine Rekordbeteiligung.

220 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren mit viel Begeisterung und Spaß dabei. Diese wohl einzigartige Veranstaltung, in der Jugendliche aus verschiedenen Schulen aufeinandertreffen, gehört mittlerweile zum festen Programm. Mit zwölf Teams beteiligte die Maria-Ward-Realschule. Die Wirtschaftsschule Neuburg war mit fünf Mannschaften dabei. Spitzenreiter bei den Meldungen war das Descartes-Gymnasium (17). Erfreulich, dass auch die Paul-Winter-Realschule mit fünf Teams wieder zum festen Kreis gehört, während die Mittelschule mit einer Truppe vertreten war. Erstmals nahm die Berufsoberschule an dieser Veranstaltung teil und stellte zusammen mit der Fachoberschule drei Teams.

Um 8 Uhr geht es bereits los

Bereits um 8 Uhr begrüßte die Abteilungsleiterin der TSV-Volleyballer, Christina Hüßner, die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften und freute sich über die zahlreiche Teilnahme. Ein besonderes Dankeschön ging dabei an alle Lehrkräfte für die Unterstützung dieser Veranstaltung. Wettkampfleiter Siegfried Zeitler erklärte kurz die Regularien, bevor er die Partien auf fünf Feldern anpfiff. Auch die Schiedsgerichte stellte die Volleyball-Abteilung unter der Leitung von Jürgen Hertkorn und Heinz Kirschner. Insgesamt 43 Teams von der fünften bis zur zwölften Klasse boten dabei ein buntes Bild und spielten um die sieben Wanderpokale. Die fünften und sechsten Klassen stellten mit 13 weiblichen und zehn männlichen Teams das größte Teilnehmerfeld. Bis zum Ende waren 80 Spiele absolviert – von Siegfried Zeitler und Sandra Möbius minutengenau durchgezogen und die Ergebnisse im Computer erfasst.

Volle Sporthalle am Volksfestplatz: Die Schülerinnen und Schüler warten nach getaner Arbeit gespannt auf die abschließende Siegerehrung. Foto: Daniel Worsch Foto: Daniel WORSCH

Um den Breitensport-Charakter zu unterstreichen, wurde in allen acht Wettkampfklassen nach der sogenannten „Portugal-Regel“ gespielt. Sprich: Erzielte eine Mannschaft bei eigener Aufgabe zwei Punkte in Folge, rotierte das aufschlagende Team um eine Position weiter und behielt das Aufschlagsrecht.

Neben dem sportlichen Miteinander war es den Veranstaltern wichtig, dass auch Nicht-Vereinsspieler und -Spielerinnen Erfahrungen sammeln können. Die Jugendlichen hatten die Gelegenheit, sich zu engagieren, sowie selbstständig und verantwortungsbewusst um ihre Belange zu kümmern. Zudem wirkt es sich zweifelsohne positiv auf das Schulklima aus, wenn sie für ihre Schule starten. Darüber hinaus waren auch zahlreiche Fans, Eltern Großeltern und Lehrkräfte anwesend, um „ihre“ Mannschaften lautstark zu unterstützen.

Zufriedene Gesichter und anerkennende Worte

Am Ende des Turniers gab es zufriedene Gesichter und anerkennende Worte. Die Siegerehrung nahm Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, zugleich Schirmherrn dieser Veranstaltung, die vor. Er unterstrich dabei das tolle Engagement der jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dankte der Volleyball-Abteilung für die hervorragende Durchführung. Mit einem Blumenstrauß bedankte er sich zudem bei Inge Kirschner, der Initiatorin der Stadtschulmeisterschaften vor 30 Jahren, die seitdem für deren Durchführung verantwortlich ist.

Gmehling überreichte unter großen Applaus die Urkunden und Pokale. Letztere gingen in diesem Jahr allesamt an das Descartes-Gymnasium, in dem zahlreiche Vereinsspieler zu finden sind. Zudem erhielten alle Beteiligten einen Volleyball-Aufkleber.

Ehrung: Inge Kirschner (rechts) mit Regina Heilmann. Foto: Daniel Worsch Foto: Daniel WORSCH

Abschließend war es dann für Kirschner noch eine Herzensangelegenheit, Regina Heilmann entsprechend auszuzeichnen. Die Sportlehrerin der Maria-Ward-Realschule nimmt mit ihren Teams bereits seit 30 Jahren an diesem Event teil. Sage und schreibe 220 Teams beteiligten sich unter ihrer Führung. Als Dankeschön für ihr Engagement bekam Heilmann einen Blumenstrauß überreicht.