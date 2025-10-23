Volleyball-Damen des TSV Neuburg fehlt das Glück

Zwei unglückliche Niederlagen musste die erste Volleyball-Damenmannschaft des TSV Neuburg bei ihrem Heimspieltag gegen Eichenau und Aresing hinnehmen. Beide Partien gingen mit 2:3 Sätzen verloren.

Frauen, Bezirksklasse: TSV Neuburg – Eichenau 2:3 (25:22, 20:25, 25:23, 17:25, 9:15): Nachdem die Gäste den vierten Satz gewonnen hatten, ließen sie sich den Schwung nicht mehr nehmen und sicherten sich auch den Tie-Break. Immerhin holte sich die Neuburgerinnen durch die beiden gewonnenen Durchgänge den ersten Punkt für die Tabelle.

TSV Neuburg – Aresing 2:3 (19:25, 25:17, 27:25, 22:25, 12:15): Mit Aresing traf man auf einen „alten Bekannten“ und aktuellen Tabellenführer. Neuburg gelang es nach dem Verlust des ersten Satzes auszugleichen, sogar in Führung zu gehen. Und erneut wiederholte sich das Drama aus der ersten Partie.

TSV Neuburg: Gertraud Brand, Chiara Kriegl, Letizia Lettenmayer, Sarah Hörmann, Christina Hüßner, Katja Katzki, Evelyn Retzler, Theresa Dehmel, Tamara Schmidhofer.

Frauen, Kreisliga: TSV Neuburg II - Eitensheim 3:1 (12:25, 25:21, 26:24, 25:20): Der Nervosität zu Beginn des Matches folgte immer mehr die Sicherheit im Spiel. Nachdem man den ersten Satz noch verloren hatte, drehten die Einheimischen diese Partie durch einen umkämpften dritten Satz. Diese Führung gaben sie nicht mehr aus der Hand und sicherten sich somit die ersten Punkte.

TSV Neuburg II – Titting 0:3 (17:25, 18:25, 25:27): Gegen den Absteiger aus der Bezirksklasse konnte man streckenweise gut mitspielen. Allerdings gelang es auch im dritten Satz nicht, den Gästen einen Durchgang abzuknöpfen.

TSV Neuburg: Lina Fischer, Edona Arifi, Stefanie Schwamberger, Luisa Enzendberger, Helena Kreis, Ina und Lisa Liebl, Lena Gugel, Anna Julia Sauter, LeNa Tran.

Frauen, Kreisklasse: TSV Neuburg III – Wettstetten 0:3 (9:25, 26:28, 11:25); TSV Neuburg III - Manching 0:3 (5:25, 15:25, 10:25): Schwer fiel dem Team der Einstieg in die Erwachsenen-Runde, hat man es hier doch auch mit älteren und zumeist routinierten Spielerinnen zu tun. Im zweiten Satz gegen Wettstetten lief es rund. Doch am Ende fehlte das Quäntchen Glück und man verlor knapp mit 26:28. Trotz der beiden Niederlagen zeigte das Team sehenswerte Spielzüge, sichere Aufschläge und überzeugte durch ein geschlossenes Auftreten.

TSV Neuburg: Jasmin Brand, Daria Lapochkina, Antonia Meier, Mia Mohr, Sahra Sediqi, Emilia Seitz, Sophie von Wolff, Valeria Zudov.

Herren, Bezirksklasse: TSV Neuburg – Oberding 3:0 (25:22, 25:23, 25:21): Es war ein starker Auftritt des Teams, wobei Spielertrainer Alexander Mannweiler als Steller die Angriffe sicher lenkte. Neben Alexander Mannweiler junior agiert diese Saison auch Neuzugang Uur Ismailov als Libero. Ebenso verstärken Oliver Kleßinger, Friedrich Littich und Leonid Schurr bestens das Team. Wieder dabei sind die Routiniers Johann Moor, Nikolas Müller, Balooch Nasari und Sabaoon Yousufzai. Gleich drei hart umkämpfte Sätze standen zum Auftakt des Spieltages an, wobei sich Neuburg sicher mit 3:0 durchsetzen konnte.

TSV Neuburg – Schrobenhausen 0:3 (33:35, 16:25, 22:25): In der vergangenen Saison hatte Schrobenhausen knapp die Relegation zum Aufstieg in die Bezirksliga verpasst, während Neuburg der Abstiegs-Relegation entkommen war. Wer nun eine klare Partie erwartet hatte, staunte nicht schlecht. Gleich im ersten Satz bahnte sich ein Krimi an, welchen Schrobenhausen am Ende mit 35:33 zu seinen Gunsten entschied. Nachdem Satz zwei klar abgegeben werden musste, konnte man im dritten Durchgang nochmals gut punkten, verlor diesen aber letztlich ebenso.

U16 weiblich, Kreisliga: TSV Neuburg I – Manching 2:0 (25:17, 25:15); TSV Neuburg I – Stammham 2:0 (25:13, 25:12), TSV Neuburg I – ESV Ingolstadt 2:0 (25:19, 27:25): Eindrucksvoll dominierte die „Erste“ an diesem Tag das Spielfeld. Nach dem gemischten Einstand am ersten Spieltag zeigte sich das Team von Ahu Karadag diesmal in herausragender Verfassung. Gleich vier Spielerinnen überraschten mit gekonnten Sprungaufgaben, das Team mit guter Ballannahme und variantenreichen Spielzügen. Nach zwei klaren Siegen gegen Manching und Stammham, wurde es lediglich nach 4,5 Stunden Spielzeit gegen den ESV Ingolstadt gegen Ende des zweiten Satzes erstmals eng. Doch am Ende holte man sich auch hier die beiden Punkte und sicherte sich so Platz zwei in der Tabelle.

TSV Neuburg II - ESV Ingolstadt 2:0 (25:12, 25:22); TSV Neuburg II - Manching 1:2 (25:19, 14:25, 4:15): Zuerst ging es für die „Zweite“ gegen den ESV Ingolstadt. Mit Aufgabenserien holte man sich gleich einen wichtigen Vorsprung. Das neu eingeführte Läufersystem klappte bereits gut. Eine geschlossene Mannschaftsleistung sicherte letztlich den Sieg. Mit dem gleichen Elan begann das Team sein zweites Match gegen Manching. Hier begeisterte vor allem Frida Leis mit einer Aufgabenserie. Jede Spielerin wusste ihre Position und so sicherte man sich den ersten Satz. Zwei Umstellungen in der Aufstellung sorgten dann für Unsicherheit im Team, was unter dem Strich zur Niederlage führte. Dennoch war Trainerin Inge Kirschner mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden, was auch Platz vier im Klassement unterstreicht.

U16, Team I: Paulina Roth, Anna Enemuco, Mara Schuster, Ella Moll, Melissa Kartusch, Jeva Abdulaiva, Amelie Senner, Marie Fix.

U16, Team II: Luisa Eichinger, Viktoria Will, Karo Kuhn, Toni Lambrecht, Hanna Habermeyer, Romy Artner, Frida und Simona Leis, Alexandra Zudov, Ida Seibold.

U20 männlich, Kreisliga: TSV Neuburg – Schwabing 0:2 (14:15, 10:25); TSV Neuburg - MTV München 0:2 (15:25, 20:25): Gegen beide Münchner Teams, die gut aufgestellt waren, da sie bereits mehrere Jahre im Spielbetrieb etabliert sind, konnten die Neulinge aus der Ottheinrichstadt gut mithalten. Trainerin Lena Gugel meisterte ihren ersten Einsatz als Coach bestens und zog nach dem Auftreten ihrer Mannschaft eine durchaus positive Bilanz.

TSV Neuburg: Sebastian Jacobsen, Oliver Kleßinger, Sebastian Kramlich, Erik Lindemann, Anel Lupic, Julian Rigler, Constantin Schwienheer.

U15 männlich, Kreisliga: TSV Neuburg -Beilngries 0:2 (17:25, 10:25); TSV Neuburg – Manching 0:2 (12:25, 10:25); TSV Neuburg – Wettstetten 2:0 (Nichtantritt Wettstetten): Zum Auftakt fuhr Trainer Jürgen Diegeler mit seiner Truppe nach Beilngries. Erfreulich, dass neben David Scheuermann und Noah Lucignano, die bereits vergangene Saison am Spielbetrieb teilnahmen, mit Luis Frenzel, Leo Hackenberg, Ben Wiedemann und Nilas Raba gleich vier Neulinge das Team verstärkten. Das Augenmerk lag also in erster Linie aufs „Hineinschnuppern“ und wertvolle Erfahrung zu sammeln. So konnte man gegen die Teams aus Beilngries und Manching, die beide außer Konkurrenz antreten, da sie ältere Spieler in ihren Reihen haben, immerhin 49 Punkten holen. Kampflos sicherte sich dann Neuburg gegen Wettstetten die Punkte, da diese nicht angetreten waren.