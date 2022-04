Bayerische Elite im Synchronschwimmen in Neuburg

Im Parkbad findet am Wochenende mit zweijähriger Verspätung die 40. Bayerische Meisterschaft im Synchronschwimmen statt. Welche Sportler der TSV ins Rennen schickt.

Die Vorfreude bei Barbara Rauscher steigt von Tag zu Tag. Am kommenden Wochenende finden im Neuburger Parkbad die 40. Bayerischen Meisterschaften im Synchronschwimmen statt. Es ist der dritte Versuch für die Abteilungsleiterin Synchronschwimmen des TSV Neuburg und ihre Mitstreiter, dieses Event auszurichten.

Ursprünglich sollte die Jubiläumsveranstaltung bereits am 14. und 15. März 2020 stattfinden. Die Planungen waren weit fortgeschritten, ehe die Corona-Pandemie vier Tage vorher eine Absage nötig machte. „Das war die richtige Entscheidung, bereits am 16. März wurden dann die Schulen geschlossen“, erinnert sich Barbara Rauscher. Im April 2021 sollte die Meisterschaft dann nachgeholt werden, doch erneut machte die Pandemie einen Strich durch die Rechnung.

Nun freuen sich die Verantwortlichen umso mehr auf die anstehende Meisterschaft unter der Schirmherrschaft des Neuburger Oberbürgermeisters Bernhard Gmehling. Insgesamt gehen über 130 Schwimmerinnen aus allen bayerischen Vereinen an den Start. Für den TSV Neuburg starten in der Altersklasse D Marlene Speth, Marie Brylla, Evelyn Galiew,, Clara Schmalbach, Antonia Graf, Sophie Jocher, Panna Fazekas, Kiana Meyer, Isabella Hauk, Eleni Ivic und Vanessa Buterus.

In der Altersklasse C vertreten Klara Robert, Sarah Stumpf, Lea Hentschel, Maya Stanek, Mia Riehl, Lara Montenegro, Franziska Baryshnikova, Michelle Burghof, Celine Galiew und Evelyn Lieder die Farben des TSV.

Nathalie Mehl geht in der Altersklasse A an den Start und Julia Müller, Lisa Königsbauer, Mona Weidner, Carina Schmitt, Laura Schmitt und Julia Brening schwimmen in der Altersklasse der Junioren. Diese Mannschaft holte jüngst bei der deutschen Meisterschaft die Bronzemedaille.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Bayerischen Synchronschwimm-Meisterschaften gibt es auch Teilnehmer in der Disziplin Mixed -uett. Die Kategorie die von einer weiblichen Schwimmerin und einem männlichen Schwimmer besetzt wird, wurde 2015 zum ersten mal bei Weltmeisterschaften der FINA gezeigt.

Für alle Beteiligten sowie auch für die Zuschauer gilt die 3-G-Regel. Hygienevorschriften spielen allgemein eine wichtige Rolle.

Los gehen die Wettkämpfe am Samstag, Einlass ins Bad ist ab 8.30 Uhr. Der letzte Wettkampf beginnt gegen 18.15 Uhr. Am Sonntag, 1. Mai, geht es ab 7.45 Uhr weiter. Die Wettkämpfe werden von der Kür abgeschlossen dauern bis circa 18 Uhr. (sb/eub)

Programm

Samstag, 30. April 2022

8.30 Uhr Einlass ins Bad und Einschwimmen TK Solo AK B / A / Jun

9 Uhr Kampfrichtersitzung

9.30 Uhr Einschwimmen Pflicht AK D

10.15 Uhr Wettkampf TK Solo AK B / A und Jun

11.30 Uhr Pflichtwettkampf AK D

12.45 Uhr Einschwimmen TK Duett AK B / A und Jun

13.15 Uhr Einschwimmen Pflicht AK C

14 Uhr Wettkampf TK Duett AK B / A und Jun

15 Uhr Pflichtwettkampf AK C

16.30 Uhr Einschwimmen TK Gruppe AK A/B und Jun

17 Uhr Einschwimmen Freie Kür Solo AK D und C

17.45 Uhr Wettkampf TK Gruppe AK A/B und Jun

18.15 Uhr Kürwettkampf Freie Kür Solo AK D und C





Sonntag, 1. Mai 2022

7.45 Uhr Einlass ins Bad und Einschwimmen Freie Kür Solo AK B / A / Jun





8.30 Uhr Einschwimmen Freie Kür Duett alle AK

9.30 Uhr Kürwettkampf Freie Kür Solo AK B / A und Jun

10.30 Uhr Kürwettkampf Freie Kür Duett alle AK (D / C / B / A / Jun)

13 Uhr Einschwimmen Freie Kür Gruppe AK D und C

13.45 Uhr Einschwimmen Freie Kür Gruppe A/B und Jun





14.15 Uhr Einschwimmen Freie Kombination C/B/A/Jun

15 Uhr Aufmarsch aller Teilnehmerinnen und offizielle Begrüßung

15.30 Uhr Kürwettkampf Freie Kür Gruppen alle AK (D / C / A/B / Jun)

im Anschluss Kürwettkampf Freie Kombination

im Anschluss Siegerehrung