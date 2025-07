Eine Golf-Premiere: Wenn der Schläger nicht macht, was man möchte

Bereits zum fünften Mal findet von 17. bis 20. Juli die „German Challenge“ im Wittelsbacher Golfclub statt. Bei diesem Event werden die „Stars von morgen“ geboren. Zahlreiche junge und talentierte Golf-Profis wollen sich bei diesem internationalen Wettbewerb für die „DP World“- sowie die PGA-Tour empfehlen und qualifizieren. Doch was zeichnet den Golf-Sport eigentlich grundsätzlich aus? Bedient er tatsächlich „alte Klischees“ oder übt er vielmehr doch einen gewissen Reiz auf diejenigen aus, welche mit dieser Sportart in Berührung kommen? Unsere Schul-Praktikanten Richard März und Michael Budau (beide 15 Jahre) sind diesem „Geheimnis“ bei ihrer ersten Übungsstunde mit Golftrainer Simon Fisher im Wittelsbacher Golfclub auf den Grund gegangen:

Golfen – was ist das eigentlich genau? Wenn wir diesen Begriff hören, haben wir ihn bislang vor allem mit älteren und reichen Leuten, großen Clubhäusern, coolen Carts, die auf den jeweiligen Golf-Anlagen durch die Gegend düsen oder schicken Poloshirts in Verbindung gebracht. Aber „echter“ Sport? So richtig anstrengend und schwer kann das normalerweise nicht sein. Ach ja, einen Spieler kennen sogar wir bisherigen Nicht-Golfer: Tiger Woods! Spielt der eigentlich immer noch?

Scottie Scheffler? Noch nie gehört!

Nachdem wir unseren Trainer für die kommenden 60 Minuten, Simon, auf der Driving Range getroffen und begrüßt haben, versorgt er uns zunächst mit einigem sehr interessanten Grundwissen rund um den Golf-Sport. Beispielsweise, dass dieser Sport vor circa 500 Jahren von den Schotten erfunden wurde und das „moderne Golf“, wie wir es heute kenne, seit ungefähr 200 Jahren existiert. Auf seine Frage, ob wir denn wüssten, wer aktuell der beste Profi-Spieler sei, fällt uns nicht wirklich eine Antwort ein. Mit unserem Tiger Woods können wir da nicht wirklich punkten. Den Namen Scottie Scheffler haben wir bis dahin noch nie gehört. Dass der US-Amerikaner im vergangenen Jahr knapp 55 Millionen US-Dollar Preisgeld gewonnen hat, ist mehr als beeindruckend. Dass sein Caddy davon fünf Millionen abbekommen hat – nicht schlecht! Vielleicht klappt’s ja auch bei uns später zumindest mal mit einer Anstellung als Caddy! Das bisschen Schlägertasche-Tragen sollte jetzt nicht unbedingt das größte Problem sein. Die Zeit würden wir uns schon nehmen.

Icon Vergrößern Golf-Trainer Simon Fisher (Mitte) erklärt seinen Schülern die unterschiedlichen Schläger-Typen. Foto: Dirk Sing Icon Schließen Schließen Golf-Trainer Simon Fisher (Mitte) erklärt seinen Schülern die unterschiedlichen Schläger-Typen. Foto: Dirk Sing

Bevor wir die kleinen weißen Bälle fliegen lassen dürfen, zeigt uns Simon alle Schläger und ihre Funktionen. Zuerst den Driver, mit dem man an den sogenannten Tees in der Regel den Abschlag macht. Dann das „Holz“ und die verschiedenen „Eisen“. Bei Letzteren erfahren wir: Je höher die Zahl auf der unteren Seite des Schlägers, desto größer beziehungsweise offener ist auch die Biegung. So kann man beispielsweise mit einem „Eisen 5“ deutlich weiter als einem „Eisen 9“ schlagen. Nachdem wir uns gemeinsam - mit jeweils einem Eisen-Schläger in den Händen – gedehnt haben, erklärt uns Simon, wie man diesen richtig hält (es gibt drei verschiedene Griffe), schwingt und nach dem Schwung entsprechend steht. Puh, das sind wirklich viele Dinge, auf die man achten sollte und muss.

Icon Vergrößern So geht's: Trainer Simon Fisher (rechts) zeigt Michael Budau (links) anschaulich, wie ein richtiger Golf-Schwung aussieht. Foto: Dirk Sing Icon Schließen Schließen So geht's: Trainer Simon Fisher (rechts) zeigt Michael Budau (links) anschaulich, wie ein richtiger Golf-Schwung aussieht. Foto: Dirk Sing

Wie das Ganze mit Ball funktioniert (oder besser gesagt funktionieren soll), versuchen wir danach. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wird uns bewusst, dass Golf auf sehr viel Präzession und Technik beruht und doch nicht so leicht ist, wie wir dachten. Gerade zu Beginn werden wir von Simon oft korrigiert. Doch die ersten Erfolgserlebnisse lassen glücklicherweise nicht allzu lange auf sich warten. Nach einigen (Fehl-)Versuchen, die entweder im Leeren oder direkt im Boden enden, haben wir den Dreh zumindest einigermaßen raus. Mit jeder Menge Stolz blicken wir dem einen oder anderen Ball hinterher, der tatsächlich ordentlich durch die Luft zischt. Zugegeben: Jeden Ball haben wir nicht so getroffen, wie es eigentlich geplant war. Entweder flogen diese manchmal wild durch die Gegend und oder leider gar nicht. Das lag in erster Linie daran, dass der Schläger einfach nicht das gemacht hat, was wir wollten – warum auch immer! Wir haben übrigens dabei festgestellt, dass zumeist dann ein richtig schlechter Schlag herausgekommen ist, wenn wir vorher zu viel nachgedacht haben.

Icon Vergrößern Zugeschaut: Simon Fisher (rechts) demonstriert den NR-Praktikanten Richard März (links) und Michael Budau (Mitte), wie man den Putter richtig einsetzt. Foto: Dirk Sing Icon Schließen Schließen Zugeschaut: Simon Fisher (rechts) demonstriert den NR-Praktikanten Richard März (links) und Michael Budau (Mitte), wie man den Putter richtig einsetzt. Foto: Dirk Sing

Rund 20 Minuten sowie zahlreiche neue Löcher (laut Simon werden diese „Divets“ genannt und gehören zum Golfen dazu) auf dem Abschlagsplatz der Driving Range später, gehen wir hinüber auf das sogenannte „Putting-Übungs-Green“, das unmittelbar vor dem beeindruckenden Clubhaus liegt. Auch verrät uns Simon alles über den Schläger, den sogenannten Putter, sowie die dazugehörige Technik. Irgendwie erinnert das – zumindest etwas – ans Minigolfen. Bei seiner Demonstration locht Simon aus mehreren Metern Entfernung nacheinander mehrere Bälle ein. Was auf den ersten Blick richtig einfach aussieht, erweist sich beim eigenen Üben als das genaue Gegenteil. Aus unserer Sicht ist das Putten sogar das Schwerste am Golfen. Selbst aus kurzer Distanz schieben wir den kleinen weißen Ball immer wieder am Loch vorbei. Schnell wird uns klar, dass man hierfür ein sehr gutes Gefühl für die Kraft, Geschwindigkeit und den jeweiligen Winkel braucht. Jetzt wird uns auch endgültig klar, warum Simon zu Beginn unserer Trainingsstunde davon gesprochen hat, dass Golf eines der komplexesten Sportarten ist. Simon, du hast zu 100 Prozent recht! Es gibt einfach sehr viele Sachen, die man beachten muss, damit der Ball - egal wo er liegt – genau dorthin fliegt oder rollt, wo man ihn hin haben will.

Icon Vergrößern Auch beim Putten hatte Golf-Trainer Simon Fisher (links) für NR-Praktikant Richard März (rechts) wertvolle Tipps parat. Foto: Dirk Sing Icon Schließen Schließen Auch beim Putten hatte Golf-Trainer Simon Fisher (links) für NR-Praktikant Richard März (rechts) wertvolle Tipps parat. Foto: Dirk Sing

Unser abschließendes Fazit: Wir hatten bei unseren „Golf-Premiere“ sehr viel Spaß, es aber definitiv viel leichter eingeschätzt, als es tatsächlich war. Diese Übungsstunde hat uns den Anreiz gegeben, es unbedingt nochmals zu versuchen und weiterzuspielen. Das einzige Problem ist, dass sowohl die Ausrüstung als auch eine Mitgliedschaft in einem Klub wohl nicht gerade billig ist. Einige unserer „Vorurteile“ haben sich tatsächlich bestätigt: Alle Golfer laufen in Poloshirts herum, das Clubhaus ist groß (aber auch sehr schön) und zudem haben wir auch den einen oder anderen älteren Golf-Spieler gesehen (wobei schon auch einige Jüngere mit uns auf den Driving Range oder dem Putting-Übungs-Green standen). Insgesamt sind wir zu der Meinung gekommen, dass Golf ein richtig cooler Sport ist und vor allem für Leute mit viel Freizeit ein perfektes gutes Hobby wäre. Ach ja, und vielen Dank an Simon für seine schier unendliche Geduld mit uns!