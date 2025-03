Aus dem Sportheim wird ein Faschingspalast

Am vergangenen Samstag verwandelte sich das Sportheim in Wagenhofen in einen bunten Faschingspalast, als die Wa-Ba ihr neues Programm präsentierte. Die vielen bunt gekleideten Besucher des Balls wurden von Hofmarschall Roland Müller souverän begrüßt und feuerten die rund 50 Personen auf der Bühne lautstark an.

Der Walzer des Prinzenpaares ist der erste Höhepunkt der Wa-Ba in Wagenhofen

Das erste Highlight des Abends war der Walzer des Prinzenpaares. Prinzessin Melanie I. verzauberte mit Ihrem Prinzen Josef I. das Publikum. Die harmonische Choreografie von Ottilie Rehm sorgte dabei für einen angemessen festlichen Auftakt. Auch die reiferen Mädels brachten mit ihrem Auftritt als Minions gute Laune ins Sportheim. Vor allem die beiden aufblasbaren Riesen-Minions begeisterten das junge Publikum beim Kinderfasching am Sonntag.

Icon Vergrößern Das Prinzenpaar Melanie I. und Josef I. beim Tanz. Foto: Anita Wallesch Icon Schließen Schließen Das Prinzenpaar Melanie I. und Josef I. beim Tanz. Foto: Anita Wallesch

Die Jumpers als Après-Ski-Girls und Boys heizten die Stimmung weiter an. Mit ihren energiegeladenen Tänzen und mitreißenden Rhythmen brachten sie die Menge zum Toben. Mit einem feuerspeienden Wikingerschiff traten Wickie und die echten Männer ins Rampenlicht und kämpften um einen Schatz. Eine von Wickies brillanten Ideen versöhnte die echten Männer schließlich und sie alle hatten sich für ihre Darbietung einen oder zwei Schlückchen Rum an der Bar verdient.

Icon Vergrößern Die Riesen-Minions überzeugten vor allem beim jüngeren Publikum. Foto: Anita Wallesch Icon Schließen Schließen Die Riesen-Minions überzeugten vor allem beim jüngeren Publikum. Foto: Anita Wallesch

Den krönenden Abschluss bildeten die Breakdancer „Why Not“. Sie fesselten das Publikum mit ihren synchronen Moves, die Trainer Tommy Vollnhals perfekt zur Musik inszenierte. Die Wa-Ba Mama Anita Wallesch war sichtlich stolz auf ihre Truppe. „Ich freue mich so, dass alle so viel Spaß daran haben.“ Ein großes Dankeschön richtete sie an alle Mitwirkenden, Trainern und Technikfreak Paul, die durch ihr Engagement den Fasching in Wagenhofen zu etwas ganz Besonderem machten.

Am Montag und Dienstag kann man die Wa-Ba und ihr Prinzenpaar noch auf den Umzügen in Egweil und Nassenfels bestaunen. Zum Abschluss ziehen sie am späten Dienstagnachmittag durch Wagenhofen und Ballersdorf und beerdigen am Abend ihren Prinzen Josef I. unter den Augen ihrer Lieblichkeit Melanie I. (AZ)