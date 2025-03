Sportpilot irritiert Besucher des Faschingsumzuges

Ein Sportpilot ist am Samstag in niedriger Höhe über das Bertoldsheimer Ortszentrum geflogen. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, hatte der Pilot zwischen 16.15 Uhr und 18.45 Uhr mit seiner zweisitzigen Propellermaschine den Veranstaltungsort während des dort stattfindenden Faschingstreibens überflogen und dabei mehrere Kunstflugmanöver gezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen bewegte sich der am Flugplatz Burgheim gestartete 21-Jährige dabei zeitweise deutlich unter der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestflughöhe.

Neuburger Polizei bittet Zeugen um Bildmaterial des Überflugs

Die Neuburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, sachdienliche Beobachtungen unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. Von besonderem Interesse sind hierbei möglichst selbst gefertigte Foto- oder Videoaufnahmen, die das Luftfahrzeug im Überflug zeigen. Die Neuburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.