Im Sprach-Café in Neuburg lernen ausländische Frauen, eine neue Heimat zu finden

Den Integrationslotsinnen des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen liegt sehr viel daran, zugewanderte Frauen zu fördern, um sie für ein neues Leben in Deutschland vorzubereiten und zu stärken. Im Rahmen der einmal jährlich stattfindenden Sommerexkursion des Sprach-Cafés besuchte jetzt eine Gruppe von 15 Frauen die Fuggerei in der Unesco-Welterbestadt Augsburg.

Das Sprach-Café in Neuburg wurde im Sommer 2022 gegründet. Seitdem öffnet es immer dienstags von 9 bis 11 Uhr, auch in den Ferien, seine Türen im Gemeindezentrum der Christuskirche in der Theresienstraße 187 in Neuburg. Es soll Anlaufstelle sein für alle kontaktfreudigen Frauen, die Lust haben, mit anderen Frauen unterschiedlicher Herkunft und Nationalität in Kontakt zu treten, Freundschaften zu schließen und die deutsche Sprache zu trainieren. Einmal monatlich finden außerdem spezielle Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen statt, so etwa Vorträge zur Frauen- und Kindergesundheit, zur finanziellen Unabhängigkeit oder ein Selbstverteidigungsworkshop in 2025.

Bei einer einstündigen Führung in einfacher Sprache besuchten die Frauen in Augsburg die vier Museen in der Fuggerei mit einer konstruierten historischen Wohnung sowie der Ausstellung im Weltkriegsbunker und bekamen damit Einblicke in die Geschichte der ältesten bestehenden Sozialsiedlung der Welt vermittelt.

Das Sprach-Café ist ein Projekt der hauptamtlichen Integrationslotsen des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen. Finanziert wird das Sprach-Café durch das Projekt „Sprache schafft Chancen“ des Vereins Lagfa Bayern. Interessenten am Sprach-Café oder an einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich Integration wenden sich bitte an Katja Schmidt, Telefon 08431/57-443 oder per E-Mail an: integrationslotsen@neuburg-schrobenhausen.de. (AZ)