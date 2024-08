Gefahrgut-Sprinter überschlägt sich: Fahrer mittelschwer verletzt

Am Kindinger Berg auf der Autobahn A9 hat es am Dienstagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Gegen 6.30 Uhr war ein 55 Jahre alter Belgier mit seinem Lieferwagen auf der Autobahn in Richtung München unterwegs, als er auf Höhe des Kindinger Bergs aus ungeklärter Ursache erst nach links von der Fahrbahn abkam und ins Bankett fuhr.

Schwerer Unfall auf A9 am Kindinger Berg durch belgischen Fahrer

Direkt danach lenkte der Fahrer schlagartig nach rechts, überquerte alle drei Spuren und landete im rechten Grünstreifen. Dabei überschlug sich der Sprinter und blieb im rechten Grünstreifen liegen. Drei Ersthelfer halfen dem Fahrer aus seiner Fahrerkabine. Dieser wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt, durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der Ladefläche des Sprinters fanden die Polizeibeamten mehrere Verpackungen mit Gefahrgutkennzeichnung. Speziell ausgebildete Beamte der Verkehrspolizei Ingolstadt überprüften die Gegenstände und stellten fest, dass durch die Ladung keine weitere Gefahr besteht. Der Sprinter musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Kinding war zur Unterstützung und zur Verkehrslenkung vor Ort. Die rechte Spur musste drei Stunden lang gesperrt bleiben. (AZ)