Stadtradeln 2024 in Neuburg: Descartes Gymnasium siegt doppelt

Gleich zwei Rekorde haben die Teilnehmer des Stadtradelns in Neuburg aufgestellt: Mit 536 Radfahrern haben sich so viele Schülerinnen und Schüler wie nie an der Aktion der Stadt Neuburg beteiligt. Und gemeinsam sind die 1092 Radlerinnen und Radler so viele Kilometer gefahren wie nie, nämlich exakt 205.822 Kilometer. „Ich bin total stolz, dass wir in Neuburg so viel erreicht haben“, sagte Birgit Bayer-Kroneisl von der städtischen Stabstelle Umwelt bei der Siegerehrung.

Das sind die Sieger des Stadtradelns 2024 in Neuburg

Rein rechnerisch also ist Neuburg in den vergangenen Wochen fünfmal den Äquator mit dem Rad entlanggefahren. Die 57 Teams konnten 33.344 Kilo CO₂ vermeiden. „Das Ziel der Kampagne ist es ja einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, sich für mehr Radverkehr in der Stadt und Spaß an der Bewegung zu engagieren“, so Bayer-Kroneisl.

Besonders beeindruckt haben die Organisatoren die zahlreichen Jugendlichen, die sich dieses Mal bewusst aufs Rad geschwungen haben. Das Descartes Gymnasium hatte 389 Teilnehmer mobilisiert und auch die Maria-Ward-Schule konnte sich mit 147 jungen Radfahrerinnen und Radfahrern sehen lassen. „Das zeigt, dass Radfahren in Neuburg in ist und jung wie alt ein Zeichen für saubere Innenstädte und alternative Verkehrsformen setzen wollen“, so Bayer-Kroneisl.

Auch den Fotowettbewerb zum Thema Stadtradeln haben die Schüler des Descartes-Gymnasiums gewonnen. Foto: Descartes Gymnasium

So holten auch die jungen Pedaltreter des Gymnasiums den ersten Platz. Mit über 45.000 gefahrenen Kilometern waren sie der Spitzenreiter. Für diese Leistung erhielten sie einen Getränkegutschein von Juliusbräu in Höhe von 100 Euro. Und weil die Schüler zugleich das kreativste Foto zum Thema eingereicht haben, erhielten sie noch einen weiteren 50-Euro-Gutschein für Eis und Getränke. Weitere Sieger sind:

Meistgefahrene Kilometer pro Mitglied: TSV Neuburg Triathlon-Team, 19 Aktive, 552,8 Kilometer

Radler mit den meistgefahrenen Kilometern: Wolfgang Engelmann mit 226,5 Kilometern.

Beste Schulklasse: Klasse 5b des Descartes Gymnasiums, 16 Aktive, 4052,2 Kilometer.