Neuburger Stadtrat lehnt ab: Fußgängerbrücke über die Donau ist zu teuer

Es ist keine Überraschung, doch nun ist endgültig klar: Eine Fußgängerbrücke direkt neben der Neuburger Elisenbrücke wird es nicht geben. Der Stadtrat hat das 7,5 Millionen Euro teure Projekt in einem einstimmigen Beschluss am Dienstagabend abgelehnt. Diskutiert wurde in dem Gremium dennoch sehr lebhaft. Nicht über das Vorhaben selbst, aber über andere mögliche Lösungen für den Verkehr über die Donau. Denn wie Fußgänger und Radfahrer gerade zu Stoßzeiten sicher über den Fluss kommen, das bleibt weiterhin unklar und sorgt für Diskussionen im Stadtrat.

Anika Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fußgängerbrücke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis