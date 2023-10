Autofahrer mit über drei Promille am Steuer erwischt

Einen volltrunkenen Autofahrer hat die Polizei Eichstätt am Montagnachmittag in Stammham gestoppt. Der hatte angegeben "nur ein Bier" getrunken zu haben.

Ein 39-jähriger Autofahrer ist am Montagabend gegen 22.30 Uhr in der Ingolstädter Straße in Stammham einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit über drei Promille erwischt worden.

Der Mann gab bei der Kontrolle an, lediglich am Abend ein Bier getrunken zu haben. Doch die Polizeibeamten bemerkten eine starke Fahne. In der Folge wurde beim Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt - mit genanntem Ergebnis.

In der Folge wurde der Wagen verkehrssicher abgestellt und der 39-Jährige zur Blutentnahme in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie der Entzug der Fahrerlaubnis. (AZ)