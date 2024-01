Lastwagen erfasst Auto bei Fahrstreifenwechsel auf A 9

Ein Mann aus Ingolstadt hat auf der A 9 beim Fahrstreifenwechsel mit seinem Lastwagen ein Auto gestreift. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, die Beifahrerin verletzte sich.

Ein 53-Jähriger aus Ingolstadt fuhr am Dienstag gegen 1 Uhr mit seinem Lastwagen auf der A 9 in Richtung Nürnberg und wechselte ungefähr zwei Kilometer nach der Rastanlage Köschinger Forst vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei erfasste er mit der rechten vorderen Seite seines Lastwagens das Auto eines 49-Jährigen, der den rechten Fahrstreifen befuhr, hinten links. Der 49-Jährige kam nach dem Anstoß nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 50-jährige Beifahrerin im Auto wurde hierbei leicht verletzt. Sie kam mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus, berichtet die Polizei. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.00 Euro. (AZ)