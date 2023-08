Holland-Urlauber auf A 9 mit Drogen erwischt

Die Ingolstädter Verkehrspolizei hat einen 31-Jährigen auf der A 9 kontrolliert. Der Mann hatte nicht nur Drogen konsumiert, sondern auch noch einige im Gepäck.

Einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer zog eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Ingolstadt am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf der A 9, Höhe Stammhamm, in Fahrtrichtung München aus dem Verkehr. Er kam von einem Urlaub in den Niederlanden zurück.

Der 31-jährige, aus dem Landkreis Rosenheim stammende Mann war mit leicht überhöhter Geschwindigkeit auf der A 9 unterwegs, in einem Bereicht, in dem die Geschwindigkeit auf 130 Stundenkilometer beschränkt ist. Hierbei fuhr er dicht auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Aufgrund dessen wurde er an der Rastanlage Köschinger Forst/West einer Kontrolle unterzogen, heißt es im Polizeibericht. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Fahrer augenscheinlich unter erheblichem Drogeneinfluss stand. Er zeigte sehr deutliche körperliche Anzeichen auf einen vorangegangenen Konsum. Außerdem gab er an, auf der Rückfahrt von einem Kurzurlaub in Holland zu sein. Bei der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung fanden die Polizisten im Gepäck des Alleinreisenden 26 Gramm Cannabis und einen sogenannten „Crusher“ zum Zerkleinern des Rauschmittels. Da der anschließend vom Beschuldigten freiwillig durchgeführte Drogentest positiv auf THC verlief, musste er zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen.

Die Weiterfahrt wurde ihm, unter Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel, untersagt. Nach erfolgter Tatbestandaufnahme konnte er die Heimreise mit dem Zug antreten. Den Mann erwartet wegen illegalem Betäubungsmittelbesitz und einer Fahrt unter Drogeneinfluss eine erhebliche Geldstrafe und mindestens ein Monat Fahrverbot. (AZ)