Start-up aus Burgheim: Biologen entwickeln Protein auf Pilzbasis

Andreas Blaschke aus Burgheim und Michael Förg aus Neuburg kennen sich seit der Schulzeit am Descartes-Gymnasium. Nach dem Abitur absolvierte der Burgheimer eine Ausbildung zum Biologielaboranten, die er als bester Absolvent Bayerns abschloss. Michael Förg erlernte in der Sparkasse den Beruf des Bankkaufmanns. Nach seiner Lehre startete er sein BWL-Studium in Ingolstadt. Andreas Blaschke studierte Biologie in Erlangen und machte seinen Master in Molekularbiologie. Sein Interesse galt schon immer nachhaltiger, gesunder Nahrung – und das machen die beiden mit veganem Protein nun zu ihrem Beruf.

