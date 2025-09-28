Icon Menü
Start-up KWINT aus Burgheim: Biologen entwickeln Protein auf Pilzbasis

Neuburg/Burgheim

Start-up aus Burgheim: Biologen entwickeln Protein auf Pilzbasis

Der Burgheimer Andreas Blaschke und der Neuburger Michael Förg produzieren veganes Protein aus Pilzmyzel. Wie das funktioniert und welche Pläne die beiden Jungunternehmer haben.
Von Manfred Dittenhofer
    • |
    • |
    • |
    Molekularbiologe Andreas Blaschke (l.) und Betriebswirt Michael Förg starten mit einer Ernährungsidee durch. Die vegane Proteinquelle aus Pilzmyzel ist reich an Protein, Ballaststoffen und Mineralien und hat keinerlei Zusätze.
    Molekularbiologe Andreas Blaschke (l.) und Betriebswirt Michael Förg starten mit einer Ernährungsidee durch. Die vegane Proteinquelle aus Pilzmyzel ist reich an Protein, Ballaststoffen und Mineralien und hat keinerlei Zusätze. Foto: Manfred Dittenhofer

    Andreas Blaschke aus Burgheim und Michael Förg aus Neuburg kennen sich seit der Schulzeit am Descartes-Gymnasium. Nach dem Abitur absolvierte der Burgheimer eine Ausbildung zum Biologielaboranten, die er als bester Absolvent Bayerns abschloss. Michael Förg erlernte in der Sparkasse den Beruf des Bankkaufmanns. Nach seiner Lehre startete er sein BWL-Studium in Ingolstadt. Andreas Blaschke studierte Biologie in Erlangen und machte seinen Master in Molekularbiologie. Sein Interesse galt schon immer nachhaltiger, gesunder Nahrung – und das machen die beiden mit veganem Protein nun zu ihrem Beruf.

