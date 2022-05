Karlskron

06:49 Uhr

Der Ninja Warrior aus Karlskron

Plus Auch im flachen Donaumoos gibt es Plätze zum Klettern – etwa im Garten von Stefan Angermeier. Mit seinen Leistungen hat er es zu RTL ins Abendprogramm geschafft

Von Christof Paulus

Den Mount Midoriyama kann man in Karlskron lange suchen. In der RTL-Sendung Ninja Warrior ist das für die Teilnehmer eines der schwersten Hindernisse auf dem Weg zum Titel – der den gleichen Namen trägt wie die Sendung und so viel bedeutet wie „Ninja-Krieger“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

