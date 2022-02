Besuchsverbot nach Corona-Ausbruch im Kreisaltenheim Steingriff

Im Kreisaltenheim Steingriff sind 14 Patienten und sechs Mitarbeiter Corona-positiv. In zwei Wohnbereichen gilt nun ein Besuchsverbot.

Am Montag, 14. Februar, wurden im Rahmen regelhafter Testungen mehrere Bewohner und Mitarbeiter des Kreisaltenheims in Steingriff als Corona-positiv identifiziert. Am Dienstagnachmittag bestätigte eine PCR-Testrunde, dass 14 Patienten und sechs Mitarbeiter betroffen sind, schreibt das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen in einer Pressemitteilung. In zwei Wohnbereichen gilt bis 2. März ein Besuchsverbot.

Corona-Ausbruch im Kreisaltenheim Steingriff

Das Kreisaltenheim Steingriff wurde bislang als eines der wenigen Pflegeeinrichtungen im Landkreis von einem Corona-Ausbruch verschont, doch die routinehaften Tests, die Anfang der Woche bei Patienten und Mitarbeitern gemacht wurden, offenbarten, dass Omikron nun auch im Kreisaltenheim angekommen ist. „Die positiv getesteten Bewohner werden nun auf ihren Zimmern isoliert und ausschließlich dort versorgt; bis auf leichte Erkältungssymptome geht es Ihnen gut“, erklärt Einrichtungsleiter Enrico Zein. Die milden Verläufe seien unter anderem darauf zurückzuführen, dass alle infizierten Mitarbeiter und Bewohner geimpft sind.

In der Einrichtung wurde nun in den betroffenen Bereichen, den Wohnbereichen zwei und drei, ein Besuchsverbot bis 2. März eingeführt. „Um auch weiterhin kein Risiko einzugehen, erhalten alle Bewohner außerdem bis auf weiteres täglich einen Covid-Test. Die Mitarbeiter werden selbstverständlich ebenfalls täglich getestet“, so Zein.