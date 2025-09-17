Automobilzulieferer efs entlässt zahlreiche Mitarbeiter

Die Automobil-Krise fordert ihr nächstes Opfer: Wie aus internen Kreisen zu erfahren war, hat die Firma TechHub by efs mit Sitz in Gaimersheim kürzlich seine Mitarbeitenden darüber informiert, dass die Hälfte der Stellen abgebaut werden muss. Derzeit werden Gespräche mit denjenigen geführt, die den Softwaredienstleister, der hauptsächlich für Autobauer wie Audi und VW tätig ist, verlassen müssen.

