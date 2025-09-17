Icon Menü
Stellenabbau bei TechHub by efs: Automobilzulieferer reagiert auf Krise im Markt

Gaimersheim

Automobilzulieferer efs entlässt zahlreiche Mitarbeiter

Die Firma TechHub by efs mit Sitz in Gaimersheim zieht die Notbremse und baut massiv Stellen ab. Wie es zu dieser Entscheidung kam und was das Unternehmen dazu sagt.
Von Dorothee Pfaffel
    • |
    • |
    • |
    Der Automobilbranche geht es schlecht. Darunter leiden auch Dienstleister wie TechHub by efs in Gaimersheim.
    Der Automobilbranche geht es schlecht. Darunter leiden auch Dienstleister wie TechHub by efs in Gaimersheim. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

    Die Automobil-Krise fordert ihr nächstes Opfer: Wie aus internen Kreisen zu erfahren war, hat die Firma TechHub by efs mit Sitz in Gaimersheim kürzlich seine Mitarbeitenden darüber informiert, dass die Hälfte der Stellen abgebaut werden muss. Derzeit werden Gespräche mit denjenigen geführt, die den Softwaredienstleister, der hauptsächlich für Autobauer wie Audi und VW tätig ist, verlassen müssen.

