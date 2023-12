Stengelheim

vor 48 Min.

Ein Leben voller Ehrenämter und Orgelmusik: Gertraud Hüßner wird 85 Jahre

Plus Ehrenkreisbäuerin Gertraud Hüßner ist 85 Jahre geworden. Nicht nur aus ihren zahlreichen Ehrenämtern hat sie sehr viele schöne Erinnerungen.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Im Kreis der Familie und mit guten Freunden und Wegbegleitern aus Bauernverband und Politik feierte Gertraud Hüßner am Freitag ihren 85. Geburtstag. Nach dem Sektempfang mussten die Gäste bei der Ansprache der Gastgeberin mit aktiv werden. Die - ganz Lehrerstochter - wollte nämlich von ihnen wissen, woran sie sich aus früheren gemeinsamen Zeiten erinnern. Die ältesten Erinnerungen hatte natürlich ihr Bruder. Sie selbst verriet, bei ihrer Geburt sei es „genauso winterlich gewesen wie jetzt“ – jedenfalls hätten das die Eltern immer erzählt.

20 Jahre lang war Resi Kastl stellvertretende Kreisbäuerin und erzählte humorvoll aus der gemeinsamen Zeit mit „meiner Regierung“, der damaligen Kreisbäuerin und heutigen Ehrenkreisbäuerin Gertraud Hüßner. Bürgermeister Heinrich Seißler hatte eigentlich am Vormittag gratulieren wollen, doch die Jubilarin hatte ihm resolut erklärt: „Nichts da, da brauch' ich meine Ruhe, komm am Nachmittag.“ Was er brav tat, mit Augenzwinkern und bedeutungsvollem Nebensatz: „Wenn die Regierung spricht.“ Er erzählte, ihr Name war ihm schon als kleinem Jungen geläufig, lange ehe er sie als Person kennenlernte. Denn der Pfarrer begrüßte stets „an der Orgel Gertraud Hüßner“. Gesehen hat sie der junge Heiner nie, wenn er den Turm hinauf zum Glockenläuten lief, er hörte nur ihr Orgelspiel.

