Kläranlage in Stengelheim wird zwei Millionen Euro teurer

Plus Den Gemeinden Königsmoos und Karlshuld laufen die Kosten für ihr gemeinsames Projekt davon. Der Gemeinderat zeigt kein Verständnis für die Preissteigerung.

Die Kostenexplosion hat den Königsmooser Bürgermeister Heiner Seißler schwer geschockt. Auch Gemeinderat Erhard Berger reagierte angesäuert und schlug vor, das Planungsbüro Wipfler an den Mehrkosten für die Kläranlage zu beteiligen, da die Planer wohl zwischenzeitlich andere Projekte priorisiert hatten. Neue Berechnungen veranschlagen die Erweiterung der gemeinsamen Kläranlage der Moosgemeinden Karlshuld und Königsmoos auf 7,5 bis 8 Millionen Euro brutto, somit rund zwei Millionen oder circa 30 Prozent teurer als vorgesehen.