Mittagsbetreuung in Stengelheim wird teurer

Die Gebühren für die Grundschüler und Grundschülerinnen in Königsmoos werden erhöht. Das liegt vor allem an dem jährlichen Defizit.

Die Mittags-, Hausaufgaben- und Ferienbetreuung der Grundschulkinder in Königsmoos wird teuerer. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Montag beschlossen. „Es muss nicht kostendeckend sein, eine kleine Anpassung sollten wir allerdings vornehmen“, kommentierte Bürgermeister Heinrich Seißler die Gebührenerhöhung. Das Defizit der Kinderbetreuung liegt bei rund 50.000 Euro jährlich.

Betreuung für Grundschüler in Stengelheim wird teurer

Folgende Gebühren gelten ab kommendem Schuljahr: Die Mittagsbetreuung bis 13.10 Uhr wird für Erst- und Zweitklässler bei täglicher Betreuung von monatlich 30 auf 40 Euro erhöht, für Dritt- und Viertklässler von zehn auf 20 Euro. Die Mittagsbetreuung bis 14 Uhr kostet künftig 50 statt bisher 40 Euro für Kinder der ersten beiden und 30 statt 20 Euro für die dritten und vierten Klassen. Für verlängerte Mittags- mit Hausaufgabenbetreuung bis 16.30 Uhr zahlen Erziehungsberechtigte ab kommendem Schuljahr monatlich 110 Euro (erste und zweite Klasse) beziehungsweise 90 Euro (dritte und vierte Klasse). Die Gebühr für ein Kind in Ferienbetreuung (7.30 bis 16.30 Uhr) beträgt 20 Euro pro Tag.

Die Eltern wüssten die Angebote zu schätzen, versicherte Stefan Fäustlin. Schließlich würden die Damen der Betreuung „einen top Job“ machen. (pascu)