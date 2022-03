Vor dem Kindergarten in Ludwigsmoos gibt es bald mehr Parkplätze.

Die Situation vor dem Kindergarten in Ludwigsmoos soll laut Gemeinderat verbessert werden. Entscheidend sind mehr Parkplätze für die Eltern.

Auch wenn die Planungen noch nicht komplett ausgereift sind, sprachen sich die Königsmooser Räte dafür aus, eine Verbesserung der Parkplatzsituation beim Kindergarten und an der Krippe in Ludwigsmoos auf den Weg zu bringen. Täglich werden etwa 180 Kinder von den Eltern gebracht und abgeholt. Deshalb will man den Parkplatz vergrößern und die Stoßzeiten durch eine veränderte Verkehrsregelung entzerren. Zudem soll ein fester Untergrund, etwa in Form von Rasengittersteinen oder Asphalt, vor allem bei Nässe und für den Winterdienst für Verbesserungen sorgen.

Der Skaterplatz wird laut derzeitigen Planungen Richtung Kirche verlegt. Die Gemeinde rechnet mit Kosten in Höhe von circa 238.000 Euro. (pascu)