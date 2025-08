Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Stepperg

Die Jugend der Stepperger Wehr durfte einen Tag ganz im Zeichen der Feuerwehr verbringen. Es standen nicht nur Ausbildung und Einsätze auf dem Tagesprogramm, auch die Essensplanung und das Kochen mussten organisiert werden. Am Samstagmorgen wurden zuerst die Schlafräume im Gerätehaus bezogen und noch erste Einweisungen durchgeführt, sodass Kommandant Thomas Auernhammer das Kommando an die „Neuen“ übergeben konnte. Beim ersten Alarm galt es, eine Person aus einem Schacht zu retten und zu versorgen. Hierzu mussten die Steckleitern in Position gebracht und das Wissen der Knotenkunde abgerufen werden. Nach dem selbst zubereiteten Mittagessen musste ein Brand am Kegelheim in Stepperg bekämpft werden bevor man in die Erste-Hilfe- und Funkausbildung überging und das Abendessen kochen konnte. In den frühen Nachtstunden musste ein Kleinbrand am Hatzenhofener Weiher abgelöscht und mit der Wärmebildkamera kontrolliert werden. Kaum im Feuerwehrhaus angekommen ging bereits der nächste Alarm ein. Nach einem Sturm befanden sich mehrere Bäume über der Straße, welche nach Ausleuchtung der Einsatzstelle mühevoll mit Handsägen kleingeschnitten und Beiseite gebracht werden mussten. Nach einer kurzen Nacht ertönte in den frühen Morgenstunden nochmals der Alarm mit dem Stichwort „Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad“. Die Jungfeuerwehrler riefen hier ihr frisch erlerntes Wissen in der Ersten Hilfe ab, sicherten die Unfallstelle und stellten den Brandschutz sicher. Mit dem Frühstück endete die 24-Stundenschicht, sodass Kommandant Thomas Auernhammer aus den müden Händen der Nachwuchskräfte wieder das Kommando übernehmen konnte.

