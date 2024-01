Brände, Unfälle, Sturmschäden: So verlief 2023 für die Feuerwehr Stepperg

Die Feuerwehr-Verantwortlichen blicken zurück auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres und zeichnen verdiente Mitglieder aus.

Wie aktiv die Feuerwehr Stepperg vergangenes Jahr war, haben Vorsitzender Andreas Rehm und Kommandant Thomas Auernhammer auf der Jahresversammlung aufgezeigt. So hat der Verein unter anderem einen Maibaum aufgestellt, am Antonibergfest teilgenommen, die Feuerwehrfest in Rain und Ortfing besucht und kirchliche Fest im Ort begleitet. Im Herbst führte die Laienspielgruppe anlässlich des Vereinsabends wieder Theaterstücke auf und als Dank für alle Helfer wurde ein Helferessen organisiert.

Kommandant Thomas Auernhammer berichtete zusammen mit dem Jugendwart und Atemschutzbeauftragten der Stepperger Wehr über die aktive Mannschaft. Neben Kommandantenschulungen und Gruppenführerausbildung standen unter anderem Motorsägen- und Funkkurse auf dem Ausbildungsplan, außerdem wurden im Rahmen einer Landkreisübung die Ölsperre über die Ussel und eine zweitägige Übung hinsichtlich der Abarbeitung von Wald- und Vegetationsbränden besucht. Zudem wurde eine Großübung mit den benachbarten Feuerwehren aus Riedensheim, Hatzenhofen und Treidelheim abgehalten. Die Atemschutzträger besuchten die Übungsstrecke in Schrobenhausen und vertieften in verschiedenen Übungen ihr Wissen und Können, insbesondere an der neuen Wärmebildkamera.

Feuerwehr Stepperg hatte 2023 insgesamt über 2000 Einsatzstunden

Die starke Jugendabteilung der Stepperger Wehr, die im vergangenen Jahr um acht neue Mitglieder auf 18 Jugendliche anwuchs, führte unter anderem einen 24-Stunden-Berufsfeuerwehrtag durch, absolvierte verschiedene Übungen, nahm am Wissenstest in Ehekirchen teil und unternahm einen Jugendausflug in eine Trampolinhalle nach Augsburg.

Ihr Können musste die Feuerwehr Stepperg bei insgesamt 13 Alarmierungen abrufen. Hierzu zählten Pkw-, Flächen- und Gebäudebrände, aber auch Verkehrsunfälle, umgestürzte Bäume und Verkehrsabsicherungen. Zusammen mit den insgesamt 68 Übungseinheiten wurden über 2000 Stunden geleistet.

Die Feuerwehrangehörigen freuen sich zudem auf die Ende Januar anstehende Auslieferung des neuen Mehrzweckfahrzeuges. Dieses hätte schon Ende 2023 kommen sollen, jedoch verzögerte sich die Auslieferung nochmals. Die Beklebung sowie der feuerwehrtechnische Aufbau wird über die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit weiteren Firmen sowie in Eigenregie organisiert, sodass im Sommer 2024 die Fahrzeugweihe stattfinden wird. Die Finanzierung erfolgt überwiegend über Spenden, aber auch einem Gemeindezuschuss und Mitteln aus der Vereinskasse.

Ulrike Polleichtner und Kreisbrandmeister Gerhrard Pichler dankten den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz. Insbesondere die Verfügbarkeit von 23 Atemschutzträgern in diesem Jahr wurde positiv bewertet. Wo viele Feuerwehren mit Personalproblemen zu kämpfen haben, kann die Feuerwehr Stepperg aus dem Vollen schöpfen.

Diese Mitglieder der Feuerwehr Stepperg wurden geehrt