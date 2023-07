Hoch über der Donau findet am Samstag wieder das Antonibergfest mit Fischerstechen statt. Neben der Traditionsveranstaltung kommt auch die Gemütlichkeit nicht zu kurz.

Im vergangenen Jahr feierte das Antonibergfest mit Fischerstechen in Stepperg nach der Corona-Zwangspause wieder sein Comeback und zog zahlreiche Besucher an. Auch heuer geht die Traditionsveranstaltung wieder über die Bühne, und zwar an diesem Samstag, 15. Juli, ab 17 Uhr, hoch über der Donau vor idyllischer Kulisse.

Zum Ausschank kommt traditionell das süffige Hofmühl Bier aus Eichstätt. Für die Gaumenfreuden werden Steaks- und Würstlsemmeln für den kleinen Hunger sowie frische Forellen vom Holzkohlegrill bis hin zum Spanferkel angeboten. Zudem stehen Käse und Rettiche samt Brezen für familienfreundliche Preise auf der Speisekarte.

Die Stepperger laden wieder zum Antonibergfest mit Fischerstechen

Für die kleinen Besucher steht eine Hüpfburg für den Zeitvertreib bereit, sowie die Losbude der Malteser aus Eichstätt. Die musikalische Umrahmung übernimmt in diesem Sommer die "Boarisch Blosn" aus Oberhausen und bei Einbruch der Dunkelheit wird, soweit es die Trockenheit zulässt, wieder das Sonnwendfeuer abgebrannt.

Bereits mittags beginnt bei jeder Witterung das mittlerweile auch zur Tradition gewordene Fischerstechen auf dem idyllisch gelegenen Antonibergsee. Dieses Jahr veranstalten die Fischerstecher Stepperg das 33. Stechen. Folgende Mannschaften haben ihr Kommen zugesagt: Neuburg, Donauwörth, Ingolstadt, Laufen, Tegernsee und Stepperg. Beginn ist wie gewohnt um 13 Uhr. Für die Besucher gibt es wieder gekühlte Getränke sowie Kuchen und Wurstsemmeln. Die Verantwortlichen sowie die vielen freiwilligen Helfer freuen sich auf zahlreiche Gäste aus Nah und Fern. (AZ)

