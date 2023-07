Stepperg

vor 45 Min.

Fischerstechen in Stepperg: Hitzeschlacht auf dem Antonibergsee

Die Stepperger Mannschaft schickte so manchen gegnerischen Stecher ins Wasser, was ihnen am Ende den Turniersieg einbrachte.

Plus Beim 33. Fischerstechen am Fuß des Antonibergs setzten sich die Gastgeber aus Stepperg durch. Das Sonnwendfeuer musste allerdings entfallen.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

So mancher der Fischerstecher ist wahrscheinlich gar nicht ungern ins Wasser gestoßen worden, denn bei den hohen Temperaturen bot einzig eine Niederlage eine sofortige kühle Erfrischung. Nach dem Stechen konnten dann auch die Sieger der einzelnen Durchgänge ins Wasser springen. Das 33. Fischerstechen der Stepperger Fischerstecher fand bei extremer Hitze statt. Zum Wärmen hat es am Abend das Sondwendfeuer nicht gebraucht und aus Gründen des Brandschutzes fiel es für die Feier selbst aus. Gezündet wurde der Holzberg in der Nacht dennoch.



Bei rund 35 Grad waren Schattenplätze sehr begehrt. Auf dem Wasser waren insgesamt vier Zillen im Einsatz. Foto: Manfred Dittenhofer

Insgesamt sechs Mannschaften waren zum Fischerstechen in Stepperg angetreten. Die weiteste Anreise hatten die Teilnehmer aus Laufen und vom Tegernsee, außerdem waren Stecher aus Neuburg, Donauwörth und Ingolstadt an den Antonibergsee südlich von Stepperg gekommen. Die Gastgeber stellten nicht nur eine Mannschaft, sondern verstärkten auch das Boot aus Tegernsee mit einem Steuermann und drei Stechern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen