Gelungene Premiere: Beim Theater Stepperg dreht sich alles um einen echten Geizhals

Plus Die Theatergruppe aus Stepperg zeigt "Da Pfennigfuchser". Das Stück dreht sich um einen außerordentlichen Geizhals, der plötzlich um sein Leben fürchten muss.

Ob der lustige Dreiakter „Da Pfennigfuchser“ die bayerische Antwort auf Moliers weltberühmte Komödie „Der Geizhals“ ist, lässt Autor Peter Landstorfer offen. Sicher ist dagegen, dass die Laienschauspielgruppe Stepperg mit diesem Stück einen Volltreffer zum Auftakt der diesjährigen Theatersaison landeten. "Wir wollten ,Da Pfennigfuchser' schon vor drei Jahren zeigen, doch Corona war dagegen", betonten die Spielleiter Karina Rehm und Manfred Tanzer.