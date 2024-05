Heirat nach vier Tagen: Das Ehepaar Gümüs ist seit 60 Jahren immer noch glücklich

Zeynep und Fikri Gümüs aus Stepperg feiern Diamanthochzeit und blicken auf ungewöhnliche 60 Jahre. Zu ihrer Hochzeit reisten sie damals mit dem Zug.

Am heutigen Samstag vor 60 Jahren gaben sich Zeynep und Fikri Gümüs das Ja-Wort. Nur knapp sieben Wochen vor dem Hochzeitstermin hatten sie sich kennengelernt. So außergewöhnlich das Kennenlernen selbst war, so außergewöhnlich verlief auch der Hochzeitstag der beiden Deutschtürken heute vor 60 Jahren.

Fikri Gümüs gehörte zur ersten Generation von Türken, die nach Deutschland kamen und arbeitete damals bei der Firma ZF in Friedrichshafen am Bodensee. „Ich wollte Deutschland kennenlernen.“ Seine zukünftige Braut war auf Geschäftsreise mit ihrem Vater in Deutschland. Erst knapp sieben Wochen vor dem Hochzeitstermin hatten sie sich in München kennengelernt. Zeynep Gümüs war als Sekretärin ihres Vaters, der als Unternehmer aus Istanbul in Deutschland Geschäftspartner traf, in der bayerischen Landeshauptstadt. „Wir brauchten einen Dolmetscher.“ Und das war Fikri. Es war die viel beschriebene Liebe auf den ersten Blick. Sie sahen sich und verliebten sich. Vor allem seine überaus höfliche Art und sein Charme hatte es Zeynep damals angetan, was bis heute so geblieben ist, wie Zeynep lachend beteuert. Vier Tage später bereits beantragten die beiden im türkischen Konsulat in München die Heirat. Zeynep blieb gleich in Deutschland und zog nach Friedrichshafen.

Zeynep und Fikri Gümüs aus Stepperg feiert ihre Diamanthochzeit

Nach sechs Wochen, damals die Zeit, die vom Bestellen des Aufgebots bis zur Hochzeit gewartet werden musste, kam es zu einer denkwürdigen Zugfahrt nach München. Dort mussten die beiden standesamtlich heiraten. „Ein Auto hatten wir nicht. Die Reise mit der Dampflok nach München verlief damals noch beschaulicher als heute – mit vielen Zwischenstopps und Umstiegen“, erinnert sich Fikri Gümüs. Seine Braut Zeynep reiste damals im Brautkleid, er in seinem feinsten Anzug. „Beim Umsteigen bildeten die Fahrgäste ein Spalier für uns und applaudierten uns. Wir erhielten so viele Glückwünsche. Es war ein wunderbarer Tag.“ Die beiden gaben sich das Ja-Wort ohne ihre Verwandten, die in der Türkei waren. „Unsere Trauzeugen waren Konsulatsangestellte.“ Übrigens: Auch zurück am nächsten Tag ging es in Brautkleid und Bräutigamsanzug. Seither sind der Hochzeitstag und die Geburtstage der Familienmitglieder die wichtigsten Feiertage in der Familie Gümüs.

Blicken die beiden Stepperger auf ihre gemeinsamen 60 Jahre Ehe zurück, führt sie die Zeitreise von Friedrichshafen am Bodensee über Frankfurt am Main und Köln zurück nach Friedrichshafen, wo der heute 89-Jährige bis zu seiner Rente 1995 bei den Zeppelin-Werken arbeitete. „Wir wollten Deutschland kennenlernen.“ Dann wechselten die beiden nach Buxheim, bevor sie vor zehn Jahren zu ihrem Sohn nach Stepperg zogen. Sie haben auch noch eine Wohnung in Istanbul und verbringen dort jedes Jahr einige Monate, um den Freundeskreis dort zu pflegen. Sohn Can Gümüs und seine Frau können den Hochzeitstag seiner Eltern heuer leider nicht mitfeiern, da der Ingenieur momentan für Audi in China tätig ist. Aber wer weiß, vielleicht überraschen die beiden Enkel ihre Großeltern und kommen aus München und aus Berlin angereist.