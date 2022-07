Polizei sucht Zeugen: Radschrauben an Autoreifen gelockert

Während der Fahrt von Stepperg nach Neuburg merkte ein Autofahrer, dass mit seinem Wagen etwas nicht stimmt. Als er anhielt und nachschaute, fand er Radschrauben auf der Straße.

Einen üblen Spaß hat sich ein Unbekannter mit dem Auto eines 41-Jährigen erlaubt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem Pkw von Stepperg in Richtung Neuburg unterwegs, als der Wagen plötzlich anfing, stark zu wackeln. Bei der Kontrolle der Räder stellte der 41-Jährige fest, dass das vordere, linke Rad im Radkasten verklemmt war. Vier der fünf Radschrauben lagen auf der Straße neben dem Rad, die fünfte Schraube, ein Felgenschloss, wurde überhaupt nicht mehr gefunden. Offensichtlich hatte laut Polizei eine bislang unbekannte Person die Schrauben so weit gelockert, dass diese sich während der Fahrt gänzlich lösten.

Stepperg/Karlshuld: Unbekannter lockert Radschrauben an Autoreifen

Das ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldbuße bestraft. Das beschädigte Fahrzeug war am Samstag in Karlshuld gegenüber des Volksfestplatzes abgestellt. Am Sonntag war es dann in Stepperg an der Wohnadresse geparkt. Wo genau die Schrauben gelockert wurden ist nicht bekannt. Die Polizei Neuburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)