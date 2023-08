Kommunalpolitiker mit Leib und Seele: Ludwig Bayer wird 70

Ludwig Bayer hat seinen 70. Geburtstag gefeiert - ein Mann, der zur Rekordzeit 23 Ehrenämter gleichzeitig inne hatte. Zu seiner Feier kamen viele illustre Gäste.

Über Ludwig Bayer kann man viel sagen, aber nicht, dass er in irgendeiner Weise inaktiv wäre. Wenn der Stepperger Landwirt mal ausschläft, dann steigt er um 7 Uhr aus dem Bett. Kommt aber nicht oft vor, wie er unumwunden zugibt. Und das wird sich in Zukunft auch nicht ändern – der Donnerstag war eine Ausnahme, weil er seinen 70. Geburtstag feierte. Weniger aktiv? Nein, auf keinen Fall. Nur bei den Ehrenämtern tritt er etwas kürzer. Es sind „nur noch“ 15 - schließlich waren es auch schon mal 23.

Auch an seinem Festtag war sein Durchhaltevermögen gefragt. Die Gäste gaben sich ab 10 Uhr die Klinke in die Hand – und blieben bei allerlei Speisen und Getränken einfach ein bisschen länger. Am Vormittag hatte sich die Kreistagsfraktion der Freien Wähler angekündigt, deren Mitglieder auch zahlreich erschienen waren. Unter ihnen Landrat Peter von der Grün. Er steckte Bayer als Dank und Anerkennung für seine Arbeit in dem Kreisgremium die Landkreisnadel ans Hemd. „Die musst du jetzt immer im Kreistag tragen.“ Für Ludwig Bayer eine Selbstverständlichkeit. Genauso selbstverständlich, wie er kommunalpolitisch und ehrenamtlich arbeitet. „Damit bin ich quasi geboren, denn auch mein Vater war sehr aktiv.“

Ludwig Bayer: Kreisrat, Bezirksrat, Landwirt und mehr

Fragt man seine Weggefährten, kommen immer ähnliche Antworten. Heinrich Seißler, Bürgermeister in Königsmoos, hegt gar den Verdacht, dass es Ludwig Bayer öfter als einmal gibt. „Der Bayer Wigg muss zwei, drei Klone haben, so wie der sich einbringt.“ Seißler bestätigt, dass Ludwig Bayer nicht nur in den Gremien, wie Gemeinderat, Kreisrat oder Bezirksrat sitzt. „Er ist immer bestens vorbereitet. Und das schafft er zusätzlich zu seiner Landwirtschaft und seiner Familie.“ Alles andere als selbstverständlich sei das bei den Bergen von Sitzungsvorlagen, vor allem im Bezirkstag, findet Seißler.

Ulrike Polleichtner ist als Ortsvorsitzende der Freien Wähler und als zweite Bürgermeisterin der Marktgemeinde Rennertshofen eine langjährige politische Wegbegleiterin von Ludwig Bayer. „Er ist mit Leib und Seele Kommunalpolitiker und legt seine gesamte Kraft und Ausdauer in diese Ämter. Und davon hat er noch jede Menge. Außerdem nutzt er seinen gesunden Menschenverstand, statt stur der Bürokratie zu folgen.“ Fragt man bei den Gästen nach Eigenschaften von Ludwig Bayer, kommen immer wieder dieselben Adjektive: geradlinig, ehrlich, zu seinem Wort stehend, außerdem sachlich und fair im Umgang mit anderen Meinungen. Landrat Peter von der Grün bezeichnet den Jubilar als Aushängeschild der Kommunalpolitik. „Was du ehrenamtlich leistest, ist unglaublich.“ Neben der Ehrennadel hatte von der Grün noch ein Geschenk mit Symbolcharakter dabei. Ein Kartenspiel „Ehrenamt ist Trumpf“, in dem Ludwig Bayer sicherlich ein Ass sei.

Bereits am Vormittag war das Haus von Ludwig Bayer voller Gäste. Foto: Manfred Dittenhofer

Bayers Engagement hat man übrigens auch in München und in Berlin erkannt. Im August 2022 steckte Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber dem in vielen Verbänden aktiven Landwirt das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ans Revers. Der Orden sei ein sichtbarer Dank des Staates und der Bürgergesellschaft für dieses herausragende ehrenamtliche Engagement, sagte die Ministerin damals in ihrer Laudatio.

Auch ein Abt und ein Staatssekretär kamen zu Bayers Geburtstag

Ludwig Bayer wünscht sich vor allem für den Landkreis, dass die finanziellen Probleme überwunden werden können. Das Amt des Kreisrates sei momentan das forderndste und auch das schwierigste. „Die finanziellen Herausforderungen sind immens.“ Sein schönstes politisches Amt sei das des Bezirkstages, findet Bayer. „Dort haben wir eine tolle Fraktion und die Arbeit geht voran.“ In den gewählten Ämtern sieht Ludwig Bayer eine große Verpflichtung. „Wir sehen ihn oft im Süden, denn der ganze Landkreis liegt ihm am Herzen“, bestätigt auch Carlhans Hofstetter von der Schrobenhausener Bank.

Ob Staatssekretär Roland Weigert (links) zum Gratulieren vorbei schauen würde, war nicht sicher. Die eigentliche Überraschung aber war, dass er dann auch noch Abt Wolfgang Maria Hagl (rechts) aus dem Benediktinerkloster Metten mitbrachte, was Ludwig Bayer (Mitte) sehr freute. Foto: Manfred Dittenhofer

Am Nachmittag gab es dann noch einen Überraschungsgast. Nein, nicht Staatssekretär Roland Weigert, der es sich natürlich auch nicht nehmen ließ, dem politischen Urgestein persönlich zu gratulieren. Weigert hatte Abt Wolfgang Maria Hagl mitgebracht. Der Benediktinermönch stand bis vor Kurzem dem Kloster Metten vor und ist nun als Alt-Abt in den Ruhestand eingetreten.