Stepperg

12:01 Uhr

Kreisobmann Ludwig Bayer hört auf: Als Kind wollte er Senator werden

Der Landwirt: Ludwig Bayer auf seinem Hof in Stepperg.

Plus 26 Jahre lang hat Ludwig Bayer als Kreisobmann im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Interessen der Landwirte vertreten. Welche Erfolge er verbuchen konnte.

Von Andrea Hammerl

Er war schon immer ein politischer Mensch. Bereits in der fünften Klasse, als der Bayerische Senat im Sozialkundeunterricht durchgesprochen wurde, hatte Ludwig Bayer angekündigt, einmal Senator werden zu wollen. Was sich dann nicht verwirklichen ließ. „Als ich alt genug war, haben sie den Senat abgeschafft“, erzählt er verschmitzt. Also engagierte er sich anderweitig, bis zu 23 Ehrenämter hatte der Vollerwerbslandwirt aus Stepperg „in meiner Hochphase“ gleichzeitig inne. Eine jahrzehntelange Konstante war und ist sein Engagement im Bayerischen Bauernverband (BBV). Als Kreisobmann verabschiedete er sich jetzt nach 26 Jahren, sein Nachfolger ist der bisherige Vize Martin Wendl (wir berichteten).

