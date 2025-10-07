Icon Menü
Stepperg: Premiere in der Marktgemeinde Rennertshofen

Stepperg

Premiere in der Marktgemeinde Rennertshofen

Jahrgang der Jugendfeuerwehr Stepperg stellt sich erstmalig der Prüfung zur Jugendflamme - Stufe II
    Prüflinge mit Kreisjugendwart Jürgen Schreier und Kreisbrandmeister Gerhard Lang (rechts) sowie Bürgermeister Georg Hirschbeck (links) sowie den Kommandanten und Ausbildern
    Prüflinge mit Kreisjugendwart Jürgen Schreier und Kreisbrandmeister Gerhard Lang (rechts) sowie Bürgermeister Georg Hirschbeck (links) sowie den Kommandanten und Ausbildern Foto: Freiw. Feuerwehr Stepperg

    Insgesamt 8 Jugendliche eines Ausbildungsjahrgangs der Feuerwehr Stepperg stellten sich kürzlich der Abnahme der Jugendflamme, Stufe II, was nach Schilderung von Kreisjugendwart Jürgen Schreier Premiere im Marktgemeindegebiet darstellt. In insgesamt 8 Übungseinheiten bereiteten sich die Jungfeuerwehrler diszipliniert auf ihre Abnahme vor und konnten die Übungen entsprechend souverän meistern. Unter den wachsamen Augen von Kreisjugendwart Schreier und Kreisbrandmeister Gerhard Lang stellten sich die Jugendlichen einer umfangreichen Gerätekunde bzgl. den verstauten Gerätschaften in den Fahrzeugen. Hierfür musste der entsprechende Lagerplatz in den Fahrzeugen beschrieben und später gezeigt, sowie die Besonderheiten aller verstauten Gerätschaften erklärt werden. Zudem mussten Hydranten gesetzt und eine vorschriftsmäßige Verkehrsabsicherung einer Einsatzstelle aufgebaut und hierfür bestimmte Punkte und besondere Gegebenheiten erläutert werden. Ihre Geschicklich- und Teamfähigkeit zeigten die Jugendlichen in einem abschließenden Parcours, durch welchen mit entsprechenden Kommandos eine etwa 30 kg schwere Trage manövriert und schließlich noch Knoten vorgeführt wurden. Bürgermeister Georg Hirschbeck zeigte sich beeindruckt von der Leistung und bedankte sich bei den „Helfern von Morgen“ für ihr Engagement in der Freizeit und ihren Einsatz für die Allgemeinheit.

