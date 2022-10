Skiclub Rennertshofen hofft auf Schnee und Normalität

Plus Nach zwei ausgefallenen Saisonen freut sich der Skiclub Rennertshofen auf den kommenden Winter.Die erste Tagesfahrt ist geplant und auch der Skibasar in Neuburg soll wieder durchgeführt werden.

Wenn die Abteilungsleiter Ski und Snowboard aus der letzten Wintersaison nichts zu berichten haben, ist das das größte anzunehmende Malheur eines Skiclubs. Denn dann ist nicht allzu viel geschehen. Beim Rennertshofener Skiclub fielen die Berichte bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wegen der Corona-Ausfälle entsprechend ins Wasser. Umso mehr hoffen die Aktiven des Vereins auf eine Saison mit genügend Schnee und viel Juchhe.