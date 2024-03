So war die Premiere von "Malefiz Donnerblitz" der Laienspielgruppe Stepperg

Plus Mit einem lustig-mystischen Dreiakter starten die Laisenschauspieler aus Stepperg in die Frühjahrssaison. Die Wortspiele sind erfrischend und die neun Vorführungen bereits ausverkauft.

Das Wetter und die Liebe sind bekanntlich Himmelsmächte. Um beide dreht es sich in Ralph Wallners lustigem Dreiakter „Malefiz Donnerblitz.“ Die Regisseure Karina Rehm und Manfred Tanzer von der Laienspielgruppe Stepperg entschieden sich zum Frühjahrstheater für dieses lustig-mystische Stück. Weil im Stepperger Pfarrstadel nur 88 Besucher Platz finden, setzten die Amateurschauspieler gleich neun Veranstaltungen an, die auch restlos ausverkauft waren.

Zahlreiche Theatergruppen besuchten ihre Bühnenkollegen in Stepperg. Dass erst im Herbst das Jugendtheater über die Bühne ging, ist für Karina Rehm und ihre Truppe kein Problem. „Wir haben viele junge Leute im Hintergrund, die förmlich auf die Bühne drängen“, freut sich der unermüdliche Aktivposten der Stepperger Laienspielgruppe. Viele engagierte Küchenhelfer und Bedienungen komplettierten die Truppe. Die Proben begannen genau am 30. November. „Alle waren bestens bei der Sache, auch die Technik mit anspruchsvollen Effekten und die Maskenbildnerinnen Natalie Gieß und Jasmin Fischer mit kreativen Ideen“, blickte Karina Rehm zurück.