Soldatenverein Stepperg blickt mit bestätigter Führung auf das große Jubiläum

Beim Soldatenverein Stepperg steht die Feier zum 100-jährigen Bestehen bevor. Bei der jüngsten Versammlung geht es um die künftige Vereinsspitze und die Festplanung.

100 Jahre Soldaten- und Kameradschaftsverein Stepperg! Das wird es im September des Jahres 2024 heißen. Natürlich will der Verein seinen Geburtstag groß feiern und so ein Fest will genau geplant werden. Deswegen hat man in der jüngsten Jahresversammlung einen genauen Blick auf den bisherigen Stand der Planungen geworfen. Um diese gestärkt anpacken zu können, wurde außerdem der Vorstand bei Neuwahlen bestätigt.

Warum sollte man etwas ändern, wenn man rundum zufrieden ist? Mit dieser Einstellung dürften die Neuwahlen beim Soldatenverein wohl abgelaufen werden. Denn nachdem die Neuwahlen ganz turnusgemäß durchgeführt werden, zeigte sich schnell, es bleibt alles beim Alten. Da sich fast die gesamte Mannschaft wieder zur Verfügung stellte, stand einem reibungslosen Wahlverlauf nichts entgegen. Lediglich ein bisheriger Beisitzer und Fahnenbegleiter stand nicht mehr zur Wiederwahl. Ein Nachfolger aus den eigenen Reihen war aber bereits im Vorfeld schnell gefunden.

Soldatenverein Stepperg bestätigt sein Vorstandsteam

So sieht die bestätigte Führung des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Stepperg wie folgt aus:

1. Vorsitzender: Peter Haffa

2. Vorsitzender: Wolfgang Fürmann

Kassier: Leo Sperber

Schriftführer: Andreas Bauer

Stellvertretender Fähnrich: Manfried Steinkellner

Fähnrich: Sebastian Haffa

Böllerschütze: Franz Schuster

Beisitzer: Josef Sillet

Beisitzer: Gerhard Jung

Kassenrevisoren: Michael Polzer , Bernhard Schiller

Mit diesem Rückenwind kann sich die bewährte Vereinsspitze nun voll und ganz auf die Jubiläumsplanungen konzentrieren. Wolfgang Fürmann legte detailliert dar, was am 15. September 2024 in Stepperg alles stattfindet, um den 100. Geburtstag gebührend zu feiern. Aber auch die mittlerweile fertige Festschrift und die Programminformationen wurden vorgestellt und deren Verteilung erläutert.

Bereits jetzt ist über die HeimatInfo-App das Programm abrufbar und per QR-Code kann die Festschrift heruntergeladen werden. "Ganz schön modern für einen Traditionsverein", so die Meinung von Vorsitzendem Peter Haffa. Die Versammlung endete mit dem Standardprogramm einer Jahresversammlung, bei der natürlich auch der Rechenschaftsbericht oder der Kassenbericht nicht fehlen dürfen. Ein bisschen Tradition muss neben der Moderne eben doch noch sein. (AZ)

Lesen Sie dazu auch