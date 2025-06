„Zum Einsatz fertig“

Zackige Kommandos, das Ausrollen der Schläuche sowie das laute Dröhnen der Pumpe waren die vergangenen Wochen im Rennertshofener Ortsteil Stepperg öfter zu hören. Am dortigen Sprösselbach übten zwei Gruppen der Feuerwehren Stepperg und Riedensheim das Leistungsabzeichen „Die Gruppe im Löscheinsatz“ und absolvierten vor kurzem die Prüfung mit Bravour. Unter den wachsamen Augen der Schiedsrichter, KBM Gerhard Lang und Stefanie Wittmann, wurde eine Saugleitung gekuppelt um die Wasserentnahme aus dem Sprösselbach zu ermöglichen. Nachdem die Schlauchleitungen und der Verteiler verlegt waren konnten die einzelnen Trupps zum Löschangriff übergehen, sodass bereits nach kurzer Zeit „Wasser halt!“ über den Prüfungsplatz hallte. Die Kommandanten der Stepperger Wehr, Thomas Auernhammer und Klaus Sauer, hatten die Prüflinge optimal vorbereitet sodass auch die Zusatzaufgaben wie Knoten und Fragebögen zu bestimmten feuerwehrtechnischen Themen erfolgreich absolviert wurden. Neben Ehrenvorstand Josef Eibl und Ehrenkommandant Peter Klarwein befand sich auch zweite Bürgermeisterin Ulrike Polleichtner unter den Zuschauern, welche sich in der anschließenden Manöverkritik bei den aktiven Feuerwehrlern für deren Einsatz und ständige Bereitschaft bedankte. Im Herbst findet ein weiterer Durchgang der Wehren, dieses mal aber in Riedensheim, statt.

