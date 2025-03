Albert Heidl wird Ehrenmitglied bei „Winterlust“ Straß

Die Generalversammlung der Schützen fand zum zweiten Mal im Sportheim Straß statt, anwesend waren 35 Personen. Nach Begrüßung und Totengedenken erfolgte der Bericht von Schützenmeister Klaus Hutter mit Rückblick auf verschiedene Termine, u. a. Dorffest, Weihnachtsmarkt und die gut besuchte Weihnachtsfeier. Die Arbeiten im Schießraum stehen kurz vor dem Abschluss, wobei ca. 1.000 Stunden geleistet wurden. Der Ausblick galt vor allem dem Gründungsfest mit Standeinweihung am 28./29.06.2025. Ein herzlicher Dank ging an die Vorstandschaft, allen Helfern und Spendern sowie den Vereinswirt Herry Bösel mit seinem Team. Schriftführerin Christina Ringer gab einen Überblick zu den 119 Mitgliedern. Es ergaben sich sechs Aufnahmen und ein Austritt. Am längsten im Verein ist Josef Fieger mit 67 Beitragsjahren. Ältestes Mitglied ist Anni Lindauer mit 90 Jahren, das Jüngste Florian Sappler ist zwei. Es wurden fünf Vorstandssitzungen durchgeführt, wobei die Umbaumaßnahme vorherrschendes Thema war. Sportleiter Markus Ringer informierte zum RWK 2024/25. Es sind wieder drei LG- und zwei LP-Mannschaften im Einsatz. Die Teams werden voraussichtlich die Klassen halten. Der Gemeindepokal 2025 wird heuer in der Osterwoche in Straß ausgetragen. Jugendleiter Marius Wünsch stellte kurz die Nachwuchsschützen vor und lobte deren Trainingsfleiß. Kassier Martin Beltz konnte solide Zahlen präsentieren. Die hohen Ausgaben in 2023/24 wurden durch das erfreulich gute Spendenaufkommen abgedeckt. Die Vereinskasse zeigt einen positiven Abschluss. Die Entlastung der Vorstandschaft durch Kassenprüfer Andreas Fieger erfolgte einstimmig. Nach den Berichten erfolgte der Punkt Ehrungen mit Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Albert Heidl. Der Schützenmeister hob in seiner Laudatio dessen besondere Verbundenheit mit den Winterlust-Schützen hervor. Albert Heidl trat 1977 dem Verein bei, war bis 2022 für 16 Jahre 2. Schützenmeister, davor 20 Jahre Beisitzer und langjähriger sowie erster Fähnrich des Vereins.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.