Ein Baby überlebt: Vor 60 Jahren kracht ein Flugzeug in ein Bauernhaus in Straß

Plus Vor 60 Jahren sterben im Burgheimer Ortsteil Straß vier Menschen beim Absturz eines Düsenjägers. Ein Baby überlebt unversehrt im Trümmerhaufen.

Vor 60 Jahren stürzte ein Düsenjäger „F 86 K“ des Neuburger Jagdgeschwaders in der Ortschaft Straß ab. Er traf ein großes Bauernhaus, in dem gerade fast 20 Erntehelfer eine Pause beim Dreschen eingelegt hatten. Vier Menschen starben, zwölf weitere kamen mit Verletzungen davon.

Klara Dreher aus Straß lag damals als Baby in einem Kinderwagen, als das Flugzeug das Haus erschütterte und zum Einsturz brachte. Sie überlebte, der Kinderwagen war auf einem Schutthaufen unversehrt stehen geblieben. „Wie könnte ich dieses Unglück vergessen?“, sagt die 60-Jährige heute. Erst im Laufe ihrer Jugend hat sie das Geschehen richtig begreifen können. Dieser Mittwoch, 30. Oktober 1963, könnte auch ihr zweiter Geburtstag sein.