Erster Weihnachtsmarkt in Straß lockt viele Besucher an

Selbstgehäkeltes von Heidi Schwab lässt Kinderherzen höher schlagen. Die Burgheimerin stellt nur am Straßer Weihnachtsmarkt aus.

Plus In Straß hat am Wochenende zum ersten Mal ein Weihnachtsmarkt stattgefunden. Wie der Markt ankam und was alles geboten war.

Von Peter Maier

"Bei Schnee, Wind und Regen haben wir aufgebaut", erzählten der Vorsitzende der Straßer Dorfgemeinschaft Peter Martin als Veranstalter sowie die Organisatorinnen Ramona Forster und Melanie Pils von den Vorbereitungsarbeiten zum Straßer Weihnachtsmarkt. Als am vergangenen Samstag um 15 Uhr die Straßer Kirchturmuhr schlug, hatten sich die Mienen des Trios aufgehellt. Bei leichtem Nebel blieb es in Straß trocken. Schon zu Beginn strömten zahlreiche Besucherinnen und Besucher in das Weihnachtsdorf auf dem Park des Seniorenstifts.

Dorfrundfahrten durch Straß mit dem Iselhof-Gespann aus Unterhausen standen bei Kindern hoch im Kurs. Foto: Peter Maier

Das Seniorenzentrum beteiligte sich ebenfalls mit der Kreativwerkstatt durch Selbstgebasteltes der Heimbewohner. Außerdem gab es innen Kaffee und Kuchen. Mit dem Glockenschlag fuhren auch schon die "Jingle Bells" durch den Park. Zwar nicht mit einem Einspännerschlitten wie im Original, sondern mit einem Planwagen und zwei Rössern. Das Gespann vom Unterhausener "Iselhof" beförderte vor allem Kinder mit einer Viertelstundentour durch Straß. "20 Aussteller konnten wir für unseren ersten Weihnachtsmarkt gewinnen", freuten sich Ramona Forster und Melanie Pils. Viele Telefonate, Mundpropaganda, persönliche Kontakte machten dies möglich. "Zwei kamen von sich aus dazu, als wir den Bauzaun aufstellten", berichteten die Organisatorinnen. Zur Straßer Premiere standen die Unterhausener Weihnachtsmarktroutiniers quasi Pate. So schafften es die Weihnachtsmarktneulinge, alles aufzubieten, was zu Advent und Weihnachten gehört. Der Duft von Glühwein, Bratwurst, Steaksemmel, Waffeln und Kässpatzen lag längst in der Luft, als sich die Besucherinnen und Besucher zu den Buden drängten. Wem es dabei noch nicht warm wurde, scharte sich um die Kanonenöfen im Weihnachtsdorf. Tobias Dreher drehte mit seinem Schubkarren voller Holzscheite regelmäßig Runden, damit das Feuer nicht ausging.

