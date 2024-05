Molutov rockt das Straßer Partyzelt

Die Band Molutov tritt bei der Rocknacht in Straß auf. Neben Coversongs spielen sie auch eigene Lieder.

Rocknacht 3.0 war in Straß angesagt! Schnell kam Stimmung auf dem Parkplatz des SV Straß auf, als Molutov in die Saiten griffen. Die Alternative-Rock-Band mit Mitgliedern aus Eichstätt, Neuburg und Rennertshofen begann 2020 als Coverband. Heute haben sie viele eigene Songs, die sie den begeisterten Fans präsentierten.

Aber auch die Rock-Klassiker von den Ärzten, ZZ-Top, Metallica, den Toten Hosen sowie AC/DC durften nicht fehlen. Vincent Hiemer an der Gitarre, Bassist und Sänger Lukas Brüger spielten trotz ihrer jungen Jahre mit großer Spielfreude und Virtuosität. Tim Robert am Schlagzeug musste aushelfen und hat sich in kürzester Zeit in die Setlist eingearbeitet. Die energiegeladene Show riss das gemischte Publikum schnell mit. (AZ)