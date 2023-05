Selbstgemachtes für den guten Zweck bei "Kunst im Park" in Straß

18 Aussteller lockten am Sonntag zur Stiftung Sankt Johannes nach Straß und verkauften Kunsthandwerk für den guten Zweck.

Wer selbst gemachten Schmuck, Töpferartikel sowie andere handgemachte Unikate mag und gleichzeitig helfen möchte, Zukunft barrierefrei zu gestalten, der war an diesem Sonntag bei "Kunst im Park" am richtigen Ort. Die Stiftung Sankt Johannes lud zum Mehrgenerationenpark des Seniorenzentrums in Straß ein.

Achtzehn Künstler präsentierten ihre selbst gefertigten Stücke, Besucher konnten diese erwerben. Von handbemalten Tassen, Gartenkunst aus Metall, Schmuck aus Bernstein, Filz oder Perlen bis zu Gehäkeltem und selbst geflochtenen Körben war alles dabei. Zusammen mit der Stiftung Sankt Johannes informierte Aktion Mensch im Rahmen ihres Aktionstages "Zukunft barrierefrei gestalten" über Barrierefreiheit bei Veranstaltungen, Festen und Feiern.

Barrierefreiheit im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Was sind die Ideen der Bürger?

So konnten Besucher auf einem Flyer ihre Meinung zu diesem Thema kundtun, ihre Ideen und Verbesserungsvorschläge aufschreiben. Dabei ging es auch um Barrieren im Alltag, Veranstaltungen und Unternehmungen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Michaela Sims verkauft am Stand von Deibl Kreativ. Foto: Kirstin Puppe

Der Kreativbereich der Stiftung war ebenfalls mit einigen Ständen vor Ort, wie zum Beispiel der Seniorentreff, Kreativ Werkstatt und die Förderstätte. Mit den Einnahmen können Materialien für neue kreative Arbeiten besorgt werden. Auch die Tagesstätte der Eingliederungshilfe von Kreativ Straß, die sich um Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen kümmern, war vor Ort. Sie verkauften handgemachte Schlüsselanhänger und andere dekorative Basteleien.

Michaela Sims, selbst Klientin der Werkstatt verkaufte am Stand von Deibl Kreativ, einem Schreibwaren- und Bürofachgeschäft aus Rain; bedruckte T-Shirts, Tassen und andere Waren. Der Angehörigenbeirat der Stiftung Sankt Johannes bot Stockbrotbacken an. Für die kleinen Gäste war der Stand der Seifenblasenfabrik am aufregendsten. Börries Liebl, seit gut zehn Jahren Seifenblasenkünstler, begeisterte die Kinder mit Riesenseifenblasen zum selbst ausprobieren. Wer Lust auf eine Partie "Mensch ärgere dich nicht“ hatte, konnte dies an einer großen Ausführung des Spiels genießen.