Seniorenzentrum Schloss Straß: Neues Team an der Spitze

Seit Anfang März übernimmt Ulrike Wurm die Leitung des Seniorenzentrums Schloss Straß. Auch das Team um sie herum wurde neu aufgestellt.

Anfang März wurde die neue Einrichtungsleiterin für das Seniorenzentrum Schloss Straß im Team willkommen geheißen. Ulrike Wurm bringt viele Jahre Berufserfahrung in der Leitung und Organisation von Pflegeeinrichtungen mit. Während ihrer langen Tätigkeit in der Therapie, fand sie ihre Berufung und Liebe zu der Arbeit mit und am Menschen und im speziellen zur Betreuung von Senioren.

Nach ihrem erfolgreichen Abschluss zur Sozialwirtin, leitete sie das Qualitätsmanagement dreier Pflegeeinrichtungen im Landkreis Donau-Ries. Zuletzt verantwortete sie als Einrichtungsleitung die umfassende Betreuung der Bewohner, die Personalführung sowie die administrative Verwaltung in der Seniorenresidenz Bissingen.

Neues Leitungsteam im Seniorenzentrum Schloss Straß

Mit ihrer dynamischen und sympathischen Art hat sie sich schon die ersten Ziele gesteckt. Sie freut sich darauf, die Zukunft des Seniorenzentrums mitzugestalten, und hofft, dass das eingeschränkte Leben während der über zweijährigen Corona-Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner bald wieder aufblühen kann. „Denn nach so langer Zeit ist es wichtig, dass die Veranstaltungen und der schöne Mehrgenerationenpark bald wieder zum Leben erweckt werden. Unsere Bewohner und auch die Kinder des gegenüberliegenden Kindergartens vermissen die gemeinsame Zeit sehr“, so Wurm.

Eine ihrer weiteren Herzensangelegenheiten ist die Personalentwicklung und -förderung. Personalgewinnung und -ausbau sowie ein zufriedenes und motiviertes Team zu haben, sieht Wurm als essenzielle Voraussetzung an. „Wir müssen neue Wege gestalten, um ein attraktives Arbeitsumfeld zu erhalten und immer neu auszubauen. Neue Konzepte und Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung, im Fort- und Weiterbildungsangebot sowie die Ausbildung von Quereinsteigern sind die wichtigsten Konzepte, die wir jetzt weiterentwickeln und auch leben müssen.“

Seniorenzentrum Straß: Einrichtungsleiterin und Team neu aufgestellt

Geschäftsführer Robert Freiberger zeigt sich erfreut: „Frau Wurm kennt die Aufgaben und Herausforderungen einer Senioreneinrichtung. Mit ihrem großen Erfahrungsschatz und gleichzeitig engagierten Art ist sie eine Bereicherung für uns und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“

Neben Ulrike Wurm komplettieren Krystyna Wojnicka als neue Pflegedienstleitung, die Gruppenleiterinnen Julia Schmid und Melanie Bradtke, Frau Wagner als neue Hauswirtschaftsleiterin sowie Karolina Tyczynska und Heike Rein an der Rezeption das neue Team der Ansprechpartner des Seniorenzentrums. (nr)