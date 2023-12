Trotz Gegenverkehr auf der B16 überholt: Polizei sucht Autofahrer

Ein unbekannter Autofahrer hat auf der B16 bei Straß trotz Gegenverkehr überholt. Ein Lastwagenfahrer musste deswegen ins Bankett ausweichen.

Die Polizei Neuburg sucht einen Autofahrer, der am Mittwoch gegen 21 Uhr auf der B16 in Fahrtrichtung Neuburg fuhr und auf Höhe Straß einen Lkw überholte. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer, der in Richtung Donauwörth unterwegs war, musste laut Polizei in das Bankett ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Geschädigte konnte hierdurch Schlimmeres verhindern.

Durch das Befahren des Banketts wurde die Fahrbahn stark verschmutzt und war für die Reinigungsarbeiten etwa zwei Stunden nur halbseitig befahrbar. Hinweise zu dem überholenden Auto bzw. zu dem überholten Lastwagen nimmt die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 entgegen. (AZ)