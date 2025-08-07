Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Unbekannte beschädigen Hydrant in Straß: Polizei sucht Zeugen für Hinweise

Straß

Unbekannte treten Hydranten aus der Verankerung: Polizei bittet um Hinweise

Im Burgheimer Ortsteil Straß haben in der Nacht auf Mittwoch Unbekannte einen Hydranten massiv beschädigt. Wer hat was gesehen?
Von Barbara Wild
    • |
    • |
    • |
    In Straß haben Unbekannte einen Hydranten beschädtigt.
    In Straß haben Unbekannte einen Hydranten beschädtigt. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolfoto)

    In Straß ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Hydrant von einer Gruppe Jugendlicher beschädigt. Wie die Polizei Neuburg mitteilt, war nach Aussagen von Zeugen die Gruppe in der Zeit zwischen 21 Uhr und 3 Uhr in der Schloßbreite unterwegs. Einer der Jugendlichen soll dabei gegen den Hydranten getreten haben.

    Dieser wurde dadurch aus der Verankerung gerissen. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Eine Beschreibung liegt nicht vor. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden