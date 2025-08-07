Unbekannte treten Hydranten aus der Verankerung: Polizei bittet um Hinweise

In Straß ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Hydrant von einer Gruppe Jugendlicher beschädigt. Wie die Polizei Neuburg mitteilt, war nach Aussagen von Zeugen die Gruppe in der Zeit zwischen 21 Uhr und 3 Uhr in der Schloßbreite unterwegs. Einer der Jugendlichen soll dabei gegen den Hydranten getreten haben.

Dieser wurde dadurch aus der Verankerung gerissen. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Eine Beschreibung liegt nicht vor. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen.