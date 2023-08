Straß

17:26 Uhr

Unbekannter schießt in Straß mit Luftgewehr

Die Polizei ermittelt in Straß.

Am Friedhof in Straß hat jemand die Fenster am Leichenhaus zerschossen. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen.

Im Leichenhaus des Straßer Friedhofs sind drei Fensterscheiben, vermutlich mit einem Luftgewehr, zerschossen worden. Der Vorfall ereignete sich laut Neuburger Polizei im Zeitraum vom 25. Juli und 8. August. Der Täter ist bisher unbekannt. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/67110. (AZ)

